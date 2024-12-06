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Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

6 грудня 2024 06:40
Єлизавета Супівська - редактор
Ціна за 1 грам золота в Україні станом на 6 грудня 2024 року
Золоті каблучки. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть швидко отримати гроші, здавши дорогоцінні метали в ломбард під заставу або продавши прикраси. Золото як одна з найстабільніших валют у світі здатне принести хорошу вигоду власникам. Але важливо заздалегідь дізнатися, що відбувається з цінами на метал в Україні, аби заробити якомога більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 грам золота у грудні.

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Ціни на золото в Україні

Національний банк регулярно публікує розпорядження про встановлення закупівельної вартості дорогоцінних металів. Регулятор повинен забезпечувати накопичення та зберігання золотовалютних резервів і для цього купує ресурс у суб’єктів господарювання за конкурентними цінами.

Тож, якщо ви хочете продати НБУ золото, необхідно дізнатися актуальну вартість. До речі, операції з постачання металів звільнили від оподаткування податком на додану вартість. 5 грудня відбувся черговий перерахунок цін, тому золото коштує:

  • банківський метал (відповідає світовим стандартам) — 3 497,99 грн за 1 грам;
  • банківський метал, який потребує доведення до стандартів якості — 3 487,50 грн за 1 грам;
  • золото, що не відповідає вимогам якості банківських металів — 3 463,01 грн за 1 грам.

НБУ окремо встановлює вартість золота у брухті. На початку грудня закупівельні ціни такі:

  • 333 проба — 1 153,18 грн/грам;
  • 375 проба — 1 298,63 грн/грам;
  • 500 проба — 1 731,51 грн/грам;
  • 583 проба — 2 018,93 грн/грам;
  • 585 проба — 2 025,86 грн/грам;
  • 750 проба — 2 597,26 грн/грам;
  • 900 проба — 3 116,71 грн/грам;
  • 916 проба — 3 172,12 грн/грам;
  • 958 проба — 3 317,56 грн/грам;
  • 999 проба — 3 459,55 грн/грам;
  • 999,9 проба — 3 462,66 грн/грам.

В ломбардах ціни дещо відрізняються. Немає фіксованих показників, оскільки заклади враховують зовнішній вигляд золота, наявність глибоких подряпин і деформацій, дефекти на каменях і вставках тощо. Рекомендуємо порівнювати ціни в різних ломбардах, аби обрати найвигіднішу пропозицію і максимально заробити.

Золото в ломбарді
Вартість золота в ломбарді. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити на брухті кольорових металів. Йдеться про мідь, алюміній, латунь тощо. Вартість коливається від 100 до 300 грн за 1 кілограм ресурсу, але залежить від багатьох факторів, зокрема засміченості та наявності домішок.

Також ми писали, що на брухті алюмінію можна заробити додаткові гроші. Наприклад, здавши на повторну переробку деякі побутові прилади або сплави. Ціни варіюються від 50 до 90 грн за кілограм, залежно від регіону України.

НБУ коштовності дорогоцінні метали золото ломбарди метал

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