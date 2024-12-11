Ціна за 1 г золота в Україні станом на 11 грудня 2024 року

Злитки золота в руці. Фото: jsonline.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото протягом століть відіграє надважливу роль у світовій економіці завдяки своїм унікальним властивостям. Цей дорогоцінний метал цінується як надійний засіб збереження капіталу, який ефективно захищає заощадження від інфляції та економічних потрясінь. Для держав і центральних банків золото є найважливішим резервним активом, що зміцнює стабільність фінансових систем. Звичайні люди, у разі потреби, можуть здати власні золоті вироби до ломбарду, щоб оперативно отримати кошти.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Золото належить до рідкісних елементів. Його концентрація в земній корі становить лише близько 4 частин на мільярд, що робить цей метал у 20 разів рідкіснішим за свинець та у 400 разів рідкіснішим за мідь. Для порівняння: вміст заліза в земній корі досягає приблизно 5%, а алюмінію — близько 8%.

Загальна кількість золота в організмі дорослої людини становить близько 0,2 міліграма. Це крихітна частка порівняно з іншими елементами, але воно розподілене по різних органах та тканинах, включаючи кров, печінку і навіть кістки.

Золото широко використовується у медицині. Препарати на його основі застосовуються для лікування артриту завдяки вираженим протизапальним властивостям. Крім того, золоті наночастки активно вивчаються як носії лікарських речовин, особливо у боротьбі з онкологічними захворюваннями.

На думку багатьох геологів, значна частина золота Землі має позаземне походження. Вчені вважають, що основна маса цього дорогоцінного металу з'явилася завдяки метеоритним дощам, які впали на нашу планету понад два мільярди років тому. Вважається, що ці метеорити сформувалися внаслідок вибухів масивних зірок.

Нью-Йоркський федеральний резервний банк є найбільшим сховищем золота у світі. У його підземному сховищі, розташованому на глибині 24 метри під рівнем вулиці, зберігається близько 7 000 тонн золота. Це становить значну частку офіційних світових запасів. Більшість золота належить іноземним центральним банкам та міжнародним організаціям.

Як найдорожче здати золото у ломбард

В Україні ломбарди надають послуги всім повнолітнім громадянам, які хочуть отримати позику під заставу або продати золоті вироби. Проте варто враховувати, що ціна на золото у цих установах зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. Це пояснюється тим, що оцінка цього металу ґрунтується виключно на його вартрсті та не враховує ювелірну роботу.

Ломбарди приймають прикраси з дорогоцінним камінням, але їхня оцінка проводиться тільки за вагою золота. При цьому проба металу перевіряється безпосередньо на місці.

Не всі золоті предмети можна здати до ломбарду. Винятками є золоті самородки, зубні протези, деталі лабораторного обладнання, сусальне золото, ордени, медалі та напівфабрикати для ювелірних виробів.

Якщо ви маєте намір продати виріб, а не закласти, важливо заздалегідь повідомити це, щоб отримати максимально вигідну пропозицію. Перед візитом рекомендується очистити прикраси від бруду, що може позитивно вплинути на оцінку.

Ціни на золото можуть значно відрізнятися у різних ломбардах. Тому корисно порівняти пропозиції кількох установ перед продажем. Також під час візиту до ломбарду необхідно мати при собі паспорт для підтвердження віку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 508,48 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 497,95 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 473,40 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 156,64 грн/грам.

375 проба: 1 302,53 грн/грам.

500 проба: 1 848,4 грн/грам.

583 проба: 2 232.29 грн/грам.

585 проба: 2 235,71 грн/грам.

750 проба: 2 822,29 грн/грам.

900 проба: 3 126,06 грн/грам.

916 проба: 3 181,63 грн/грам.

958 проба: 3 327,52 грн/грам.

999 проба: 3 469,93 грн/грам.

999,9 проба: 3 473,05 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 140 грн/грам.

375 проба: 1 381,33 грн/грам.

500 проба: 1 730,70 грн/грам.

583 проба: 2 205,58 грн/грам.

585 проба: 2 209,37 грн/грам.

750 проба: 2 775,97 грн/грам.

900 проба: 3 403,00 грн/грам.

916 проба: 3 404,03 грн/грам.

958 проба: 3 643,81 грн/грам.

999 проба: 3 700,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Не тільки дорогоцінні метали дозволяють добре заробити. Так, латунь є одним із найдорожчих сплавів, які приймають у пунктах приймання вторинної сировини.

Ми також аналізували вартість інших кольорових металів, таких як мідь. Її ціна варіюється залежно від регіону, рівня домішок та інших чинників. Проте вартість цього металу також є однією з найвищих, серед тих, що приймають на брухт.