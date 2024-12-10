Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 10 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: aws.ehowcdn.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — сплав міді та цинку, властивості якого залежать від їх співвідношення. Зі збільшенням частки цинку матеріал стає твердішим і міцнішим, але втрачає пластичність. Латунь цінується за стійкість до корозії, міцність, пластичність, а також тепло- та електропровідність, що робить її популярним сплавом у виробництві сантехніки, арматури, деталей машин, інструментів, ювелірних прикрас та музичних інструментів. Цей сплав підлягає переробці, що допомагає економити природні ресурси, зменшити відходи та забруднення довкілля, а також приносить дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь у багатьох країнах застосовують для карбування монет завдяки її міцності та стійкості до корозії. Монети із цього сплаву відрізняються золотистим відтінком. Крім того, латунь активно використовується при виготовленні музичних інструментів, таких як труби, саксофони та фаготи, завдяки здатності забезпечувати насичений та теплий звук.

Стародавні римляни застосовували латунь для створення, парадних обладунків, прикрас та застібок. Після розпаду Риму виробництво латуні скоротилося, але відродилося за доби Каролінгів. Цей пластичніший за бронзу сплав використовували для виготовлення глеків, тазів, ламп, чаш та інших предметів побуту.

В епоху Відродження латунь була одним із найбільш потрібних матеріалів для створення скульптур. Майстри, такі як Леонардо да Вінчі та Донателло, використовували техніку лиття з латуні у своїх творах. Цей матеріал також активно застосовували інші визначні художники того часу, включаючи Мікеланджело, Рафаеля та Берніні.

Латунь вважається гіпоалергенним матеріалом, однак у деяких людей може виникнути легка алергічна реакція через наявність у сплаві невеликих кількостей інших металів. Проте прикраси та вироби з латуні загалом безпечні для більшості.

Латунь вважається екологічно безпечним матеріалом завдяки своїй довговічності та здатності до багаторазової переробки без втрати властивостей, що дозволяє суттєво знизити потребу у використанні нових ресурсів.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 10 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 170 грн;

Вінницька область — від 145 до 170 грн;

Волинська область — від 135 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 140 до 180 грн;

Житомирська область — від 135 до 170 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 140 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 130 до 160 грн;

Львівська область — від 135 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 170 грн;

Одеська область — від 145 до 180 грн;

Полтавська область — від 135 до 175 грн;

Рівненська область — від 135 до 175 грн;

Сумська область — від 135 до 170 грн;

Тернопільська область — від 145 до 170 грн;

Харківська область — від 140 до 175 грн;

Хмельницька область — від 135 до 170 грн;

Черкаська область — від 145 до 165 грн;

Чернівецька область — від 135 до 170 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Що ще варто знати українцям

На інших кольорових металах також можна добре заробити. Алюмінієві вироби відмінно піддаються переробці, тому їх вигідно здавати в пункти приймання. До того ж цей метал досить легко знайти вдома

Ми також розглядали вартість інших кольорових металів, наприклад, міді. Її ціна залежить від регіону, вмісту домішок, обсягу брухту та інших факторів. Однак мідь залишається одним із найдорожчих металів у пунктах приймання вторинної сировини.