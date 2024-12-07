Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 7 декабря 2024 года

Свалка металлолома. Фото: Unsplash

Заработать на отходах и использованных изделиях из черных металлов можно немного, поскольку такой лом хоть и пользуется спросом, но стоит недорого. Чугун и сталь, относящиеся к чермету, широко применяются в различных отраслях промышленности, строительстве, машиностроении и т.д. Их выгодно сдавать на переработку благодаря ряду экологических преимуществ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в декабре.

Читайте также:

Цены на чермет в Украине

Стоимость лома невелика по сравнению с цветными металлами. Возникает вопрос, насколько целесообразно накапливать именно черные металлы, дабы продавать предприятиям. Кроме финансовой выгоды для себя, следует обратить внимание на другие положительные факторы. Например, повторная переработка позволит экономить добычу ресурсов, таких как железная руда. Значит, уменьшится потребление энергии, необходимой для первоначального производства.

Плюс вы минимизируете количество отходов, попадающих на свалки, чем снизите уровень вредных выбросов в окружающую среду. Черный лом — не слишком ценное сырье, но за него платят. Стоимость зависит от разных факторов, в частности объема, сезона, засоренности, примесей, наличия других сплавов и т.п.

Плюс цены варьируются в разных областях Украины. По состоянию на декабрь наши граждане могут продать 1 кг лома черных металлов за такие деньги:

Киевская область — до 5,5 грн;

Винницкая область — до 5 грн;

Днепропетровская область — до 5,5 грн;

Запорожская область — до 5,3 грн;

Ивано-Франковская область — до 6 грн;

Львовская область — до 5 грн;

Одесская область — до 6,2 грн;

Сумская область — до 5,5 грн;

Харьковская область — до 5,8 грн;

Хмельницкая область — до 6 грн.

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома черных металлов. Фото: скриншот 1/7 ​ 7

По всей видимости, средняя цена по Украине за 1 кг лома — 5 грн. В большинстве своем компании принимают черные металлы в тоннах и даже дают более выгодные предложения клиентам, которые привозят большие объемы. Однако следует приготовиться к непростому процессу сортировки и очистки, ведь сначала необходимо удалить примеси и разделить лом по типам металлов, чтобы случайно не переплавить цветные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цветные металлы стоят гораздо дороже, чем чермет. К примеру, 1 килограмм латуни можно продать за 150-190 грн в зависимости от региона. Украинцы хорошо зарабатывают, продавая латунь на повторную переработку.

Также мы писали, что быстро получить деньги можно в ломбарде. Украинцы продают драгоценные металлы и украшения, а золото постоянно растет в цене. Плюс Национальный банк покупает металл у субъектов хозяйствования, регулярно устанавливая актуальные закупочные цены.