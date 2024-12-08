Цены на медь и цветные металлы по состоянию на 8 декабря 2024 года

Лом на свалке. Фото: Freepik

Украинцы могут сдать на повторную переработку килограмм лома цветных металлов и заработать несколько сотен гривен. Это хороший вариант для получения дополнительного дохода. Если сосредоточиться на меди, то суммы получатся солидные, ведь этот металл один из самых распространенных, его легко добыть в домашних условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома меди и где украинцы могут найти металл.

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Цены на медь в Украине

Предприятия, занимающиеся повторной переработкой черных и цветных металлов, покупают лом по относительно выгодным ценам. Но на актуальную стоимость могут повлиять определенные факторы, в частности объем, сезон (зимой дороже), засоренность, примеси, наличие коррозии, потребность в дополнительной очистке и т.д. Плохое состояние лома часто приводит к уменьшению конечной суммы доходов.

Плюс в каждом регионе Украины сформировались собственные пределы стоимости 1 кг лома меди. По состоянию на декабрь 2024 года средние ценовые показатели в разных областях такие:

Киевская область — до 295 грн;

Винницкая область — до 310 грн;

Днепропетровская область — до 290 грн;

Житомирская область — до 270 грн;

Запорожская область — до 330 грн;

Ивано-Франковская область — до 270 грн;

Кировоградская область — до 280 грн;

Львовская область — до 250 грн;

Николаевская область — до 290 грн;

Одесская область — до 290 грн;

Полтавская область — до 295 грн;

Сумская область — до 250 грн;

Тернопольская область — до 250 грн;

Харьковская область — до 310 грн;

Хмельницкая область — до 285 грн;

Черкасская область — до 280 грн;

Черновицкая область — до 270 грн;

Черниговская область — до 265 грн.

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот

Цены на медь в Украине (за 1 кг). Фото: скриншот 1/7 ​ 7

Где найти медь в домашних условиях

Это один из наиболее распространенных металлов, поэтому дома немало источников меди. Первоначально нужно обратить внимание на поломанные бытовые приборы или старую технику, которую впоследствии планируете выбросить на свалку. Медь широко используется в электронике и бытовых устройствах, в частности холодильниках, телевизорах и т.д.

Другой источник — сантехника. Трубы и фитинги из старых систем обычно сделаны из меди, как и краны. Возможно, дома завалялись ненужные батареи и аккумуляторы, где также большое количество медных элементов. И конечно, как не вспомнить об антикварных предметах, декоре, старой электропроводке после ремонтов или даже радиаторах в компьютерах.

Напомним, черные металлы менее выгодно сдавать на лом, поскольку они стоят недорого. Зато спрос стабильно высокий, так что можно не волноваться, что не будет покупателей. Плюс чермет очень легко найти в домашних условиях.

Также мы писали, что украинцы могут быстро заработать деньги, сдав золото в ломбард. Национальный банк тоже закупает драгоценные металлы у субъектов хозяйствования, что делает золото востребованным товаром.