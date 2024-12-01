Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 1 декабря 2024 года

Слитки золота в руке. Фото: yimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото всегда занимало важное место в истории человечества, влияя на разные аспекты жизни. Оно использовалось для создания украшений и религиозных артефактов, а также служило деньгами и символом стабильности. С давних времен золото являлось средством накопления и обмена. К примеру, в Древнем Египте, Греции и Римской империи этот металл использовался как валюта. Сдача золота в ломбард может обеспечить дополнительный доход в подходящий момент.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Символ Au, обозначающий золото в периодической таблице элементов, происходит от латинского слова aurum. Это слово имеет корни от древнегреческого слова aurē, что означает "рассвет". В древности золото ассоциировалось с рассветом и солнечным светом благодаря своему блеску и яркости.

Многие геологи считают, что значительная часть золота на Земле имеет внеземное происхождение. По их мнению, почти все запасы золота на планете появились благодаря метеоритным дождям, произошедшим более двух миллиардов лет назад. Эти метеориты, как утверждают ученые, образовались в результате взрывов гигантских звезд.

Золото — один из самых редких элементов на Земле. Его содержание в земной коре составляет всего около 4 частей на миллиард, что в 20 раз меньше, чем свинца и в 400 раз меньше, чем меди. Для сравнения доля железа в земной коре составляет около 5%, а алюминия — примерно 8%.

В 19 веке произошло несколько значительных золотых лихорадок, включая Калифорнийскую и Клондайкскую золотые лихорадки. Калифорнийская золотая лихорадка, одна из самых известных в истории, началась в 1848 году, когда Джеймс У. Маршалл обнаружил золотые самородки на реке Американ в Калифорнии.

Золото — один из лучших проводников электричества. Оно не окисляется и не тускнеет со временем, поэтому его часто используют в электронике.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине услуги ломбардов доступны каждому совершеннолетнему человеку, желающему получить ссуду под залог своих золотых изделий или продать их. Тем не менее цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они основываются исключительно на стоимости металла, без учета работы ювелира.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но оценивают их только по весу золота. Проба изделия имеет меньшее значение, поскольку сотрудники ломбарда проверяют качество металла на месте.

Многие золотые изделия могут быть заложены в ломбард, но есть исключения: самородки золота, зубные протезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, предупредите об этом заранее, чтобы получить более выгодное предложение. Также рекомендуется чистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения разных учреждений. Также не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 503,70 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 493,19 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 468,66 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 155,06 грн/грамм.

375 проба: 1 300,75 грн/грамм.

500 проба: 1 734,33 грн/грамм.

583 проба: 2 022,23 грн/грамм.

585 проба: 2 029,17 грн/грамм.

750 проба: 2 601,50 грн/грамм.

900 проба: 3 121,79 грн/грамм.

916 проба: 3 177,29 грн/грамм.

958 проба: 3 322,98 грн/грамм.

999 проба: 3 465,19 грн/грамм.

999,9 проба: 3 468,31 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 130,00 грн/грамм.

375 проба: 1 312,15 грн/грамм.

500 проба: 1 730,70 грн/грамм.

583 проба: 2 205,58 грн/грамм.

585 проба: 2 209,37 грн/грамм.

750 проба: 2 775,97 грн/грамм.

900 проба: 3 343,19 грн/грамм.

916 проба: 3 434,66 грн/грамм.

958 проба: 3 561,91 грн/грамм.

999 проба: 3 700,0 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на латунь и чермет.