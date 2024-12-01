Ціна за 1 г золота в Україні станом на 1 грудня 2024 року

Злитки золота в руці. Фото: yimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото завжди займало важливе місце в історії людства, впливаючи на різні аспекти життя. Воно використовувалося для створення прикрас та релігійних артефактів, а також служило грошима та символом стабільності. З давніх часів золото було засобом накопичення та обміну. Наприклад, у Стародавньому Єгипті, Греції та Римській імперії цей метал використовувався як валюта. Здавання золота в ломбард може забезпечити додатковий дохід у потрібний момент.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Символ Au, що обозначає золото в періодичній таблиці елементів, походить від латинського слова aurum. Це слово має коріння від давньогрецького слова aurē, що означає "світанок". У давнину золото асоціювалося зі світанком та сонячним світлом завдяки своєму блиску та яскравості.

Багато геологів вважають, що значна частина золота Землі має позаземне походження. На їхню думку, майже всі запаси золота на планеті з'явилися завдяки метеоритним дощам, що сталися понад два мільярди років тому. Ці метеорити, як стверджують вчені, утворилися внаслідок вибухів гігантських зірок.

Золото — один із найрідкісніших елементів на Землі. Його вміст у земній корі становить лише близько 4 частин на мільярд, що у 20 разів менше, ніж свинцю та у 400 разів менше, ніж міді. Для порівняння, частка заліза в земній корі становить близько 5%, а алюмінію — приблизно 8%.

У 19 столітті відбулося кілька значних золотих лихоманок, включаючи Каліфорнійську та Клондайську золоті лихоманки. Каліфорнійська золота лихоманка, одна з найвідоміших в історії, почалася 1848 року, коли Джеймс У. Маршалл виявив золоті самородки на річці Американ у Каліфорнії.

Золото — один із найкращих провідників електрики. Воно не окислюється і не тьмяніє з часом, саме тому його часто використовують в електроніці.

Як найдорожче здати золото у ломбард

В Україні послуги ломбардів доступні кожній повнолітній людині, яка бажає отримати позику під заставу своїх золотих виробів або продати їх. Проте ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони ґрунтуються виключно на вартості металу, без урахування роботи ювеліра.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але оцінюють їх лише за вагою золота. Проба виробу має менше значення, оскільки співробітники ломбарду перевіряють якість металу на місці.

Багато золотих виробів можуть бути закладені в ломбард, але є винятки: самородки золота, зубні протези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, попередьте про це заздалегідь, щоб отримати вигіднішу пропозицію. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото в різних ломбардах можуть відрізнятись, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції різних установ. Також не забудьте взяти із собою паспорт для підтвердження повноліття.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 503,70 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 493,19 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 468,66 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 155,06 грн/грам.

375 проба: 1 300,75 грн/грам.

500 проба: 1 734,33 грн/грам.

583 проба: 2 022,23 грн/грам.

585 проба: 2 029,17 грн/грам.

750 проба: 2 601,50 грн/грам.

900 проба: 3 121,79 грн/грам.

916 проба: 3 177,29 грн/грам.

958 проба: 3 322,98 грн/грам.

999 проба: 3 465,19 грн/грам.

999,9 проба: 3 468,31 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 130,00 грн/грам.

375 проба: 1 312,15 грн/грам.

500 проба: 1 730,70 грн/грам.

583 проба: 2 205,58 грн/грам.

585 проба: 2 209,37 грн/грам.

750 проба: 2 775,97 грн/грам.

900 проба: 3 343,19 грн/грам.

916 проба: 3 434,66 грн/грам.

958 проба: 3 561,91 грн/грам.

999 проба: 3 700,0 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки у грудні коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на латунь та чормет.