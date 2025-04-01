Денежная помощь на ребенка с тяжелым заболеванием — как получить без установления инвалидности

Помощь детям — каковы выплаты для тяжелобольных без инвалидности
В Украине действует программа финансовой поддержки семьям, у которых есть дети с тяжелыми заболеваниями. В 2025 году государство выплачивает им помощь в размере двух прожиточных минимумов.
Так, семьи, в которых воспитываются дети с тяжелыми заболеваниями, могут рассчитывать на получение денежной помощи даже без оформления инвалидности, рассказали в Министерстве социальной политики.
На каких условиях начислят выплаты
Оформить выплаты можно по упрощенной процедуре, а подать заявление можно как в органе социальной защиты, так и онлайн, через Дію. Государственная поддержка будет доступной, если у ребенка:
- есть тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;
- редкое (орфанное) заболевание, онкологическое или онкогематологическое заболевание;
- диагностировали церебральный паралич, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
- острое или хроническое заболевание почек IV степени;
- ребенок получил тяжелую травму;
- нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Кто может оформить выплаты
Выплатами может пользоваться человек, который ухаживает за ребенком. Например:
- один из родителей (по их выбору);
- усыновитель;
- опекун/попечитель;
- приемные родители или другие законные представители ребенка.
Размер выплат — два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. В 2025 году это:
- до 6 лет — 5 126 гривен в месяц (2×2 563 гривны);
- от 6 до 18 лет — 6 392 гривны в месяц (2×3 196 гривен).
Как оформить помощь
Офлайн, то есть обратиться непосредственно в органы социальной защиты со следующими документами:
- заявлением законного представителя ребенка (его можно заполнить на месте);
- копией свидетельства о рождении ребенка (оригинал должен быть с собой);
- документом, подтверждающим статус усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родителей (при наличии);
- медицинской справкой о заболевании ребенка, выданной врачебно-консультативной комиссией (ВКК) в установленном Минздравом порядке;
- паспорт заявителя (ID-карта);
- IBAN банковского счета для получения выплат (или реквизиты, чтобы получать деньги на Укрпоште).
Также услуга по оформлению выплат доступна на портале Дія. Оставить заявку на помощь можно, если:
- перейти на сайт diia.gov.ua в раздел Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- нажать "Подать заявление" и авторизоваться;
- указать информацию о ребенке и способ получения выплат;
- загрузить скан-копию медицинской справки ВКК;
- при необходимости добавить другие документы (свидетельство о рождении, решение суда об усыновлении, документ об опеке и т.д.);
- подписать заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью) или "Дія.Подписью" и отправить;
- ожидать уведомления о рассмотрении в личном кабинете Дія и на электронную почту.
Заявление рассматривается до 10 календарных дней. Выплата назначается с даты подачи заявления. Срок выплат — полгода.
Стоит отметить, что в случае установления ребенку инвалидности, начисление выплат прекратится со дня установления статуса.
Между тем напомним, что украинцы могут регистрироваться на выплату денежной помощи от гуманитарной организации Caritas-Spes Ukraine. Деньги будут предоставлять украинцам, которые пострадали от полномасштабного вторжения РФ.
Также мы рассказывали, что переселенцы и беженцы смогут получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Так, украинцам помогут покрыть расходы на аренду жилья.
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