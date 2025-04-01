Виплати від Норвегії у квітні — хто і де має право на допомогу

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Гуманітарна організація Caritas-Spes Ukraine за підтримки Норвегії відкрила реєстрацію на грошову допомогу в рамках нового етапу проєкту. Кошти зможе отримати населення, що постраждало від повномасштабної війни у Харківській області.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

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Як зазначається, організація продовжує підтримувати домогосподарства Харківського регіону, які займаються сільським господарством чи мають намір його відновити після руйнівного впливу війни.

"Відкрито реєстрацію на грошову допомогу в межах нового етапу проєкту "Норвегія 3", що реалізується за підтримки Caritas Norge", — йдеться у повідомленні.

Проєкт пошириться, зокрема на с. Яковенкове, с. Нова Гусарівка Балаклійської громади, с. Осиковий Гай, Проліснянської (Чкаловська) громади. Окрім того, зможуть отримати підтримку родини, які розвивають або хочуть відновити порушену війною діяльність.

Допомогу можна використати:

на купівлю насіння;

придбання добрив;

купівлю сільськогосподарської техніки та інвентарю для обробки землі.

Як долучитися до програми допомоги

Зареєструватися на грошову допомогу в рамках нового етапу проєкту за підтримки Норвегії у Харківській області можна, зателефонувавши на гарячу лінію: 0 800 300 344 (дзвінки безплатні для всіх операторів).

Також можна уточнити необхідну інформацію у Карітас-Спес-Харків за номерами:

+380671040206;

+3800671558077;

+380671551341;

+380671550114;

+380671241773;

+380671550830.

"Разом — до відновлення та сталого розвитку українських домогосподарств!", — закликали організатори.

Нагадаємо, переселенці та біженці зможуть отримати фінансову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Гроші нададуть на покриття витрат на орендоване житло.

Також ми писали, що цьогоріч у Сумській обласній організації Товариство Червоного Хреста реалізовують програму допомоги для вразливих верств громадян. Згідно з нею можна буде отримати по 40 тис. грн.