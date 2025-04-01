Грошова допомога на дитину з тяжким захворюванням — як отримати без встановлення інвалідності

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діє програма фінансової підтримки сім’ям, у яких є діти з тяжкими захворюваннями. У 2025 році держава виплачує їм допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Так, сім’ї, у яких виховуються діти із тяжкими захворюваннями, можуть розраховувати на отримання грошової допомоги навіть без встановлення інвалідності, розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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На яких умовах нарахують виплати

Оформити виплати можна за спрощеною процедурою, а подати заяву можна як в органі соціального захисту, так і онлайн, через Дію. Державна підтримка стає доступною, якщо у дитини:

є тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;

рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне чи онкогематологічне захворювання;

діагностували церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;

дитина отримала тяжку травму;

потребує трансплантації органа або паліативної допомоги.

Хто може оформити виплати

Виплатами може користуватися людина, яка доглядає за дитиною. Наприклад:

один з батьків (за їхнім вибором);

усиновлювач;

опікун/піклувальник;

прийомні батьки або інші законні представники дитини.

Розмір виплат — два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. У 2025 році це:

до 6 років — 5 126 гривень на місяць (2 × 2 563 гривні);

від 6 до 18 років — 6 392 гривні на місяць (2 × 3 196 гривень).

Як оформити допомогу

Офлайн, тобто звернутися безпосередньо в органи соціального захисту з наступними документами:

заявою законного представника дитини (її можна заповнити на місці);

копією свідоцтва про народження дитини (оригінал має бути з собою);

документом, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків (за наявності);

медичною довідкою про захворювання дитини, яку видала лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) у встановленому МОЗ порядку;

паспорт заявника (ID-карта);

IBAN банківського рахунку для отримання виплат (або реквізити, щоби отримувати гроші на Укрпошті).

Також послуга з оформлення виплат доступна на порталі Дія. Залишити заявку на допомогу можна, якщо:

перейти на сайт diia.gov.ua у розділ Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;

вказати інформацію про дитину та спосіб отримання виплат;

завантажити скан-копію медичної довідки ЛКК;

за необхідності додати інші документи (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, документ про опіку тощо);

підписати заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або "Дія.Підписом" та відправити;

очікувати сповіщення про розгляд в особистому кабінеті "Дії" та на електронну пошту.

Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат — пів року.

Варто зауважити, що у разі встановлення дитині інвалідності, нарахування виплат припиниться з дня встановлення статусу.

Тим часом нагадаємо, що українці можуть реєструватися на виплату грошової допомоги від гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine. Гроші надаватимуть українцям, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми розповідали, що переселенці та біженці зможуть отримати фінансову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Так, українцям допоможуть покрити витрати на оренду житла.