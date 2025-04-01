Грошова допомога на дитину з тяжким захворюванням — як отримати без встановлення інвалідності

Допомога дітям — якими є виплати для важкохворих без інвалідності
В Україні діє програма фінансової підтримки сім’ям, у яких є діти з тяжкими захворюваннями. У 2025 році держава виплачує їм допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів.
Так, сім’ї, у яких виховуються діти із тяжкими захворюваннями, можуть розраховувати на отримання грошової допомоги навіть без встановлення інвалідності, розповіли у Міністерстві соціальної політики.
На яких умовах нарахують виплати
Оформити виплати можна за спрощеною процедурою, а подати заяву можна як в органі соціального захисту, так і онлайн, через Дію. Державна підтримка стає доступною, якщо у дитини:
- є тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;
- рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне чи онкогематологічне захворювання;
- діагностували церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
- гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;
- дитина отримала тяжку травму;
- потребує трансплантації органа або паліативної допомоги.
Хто може оформити виплати
Виплатами може користуватися людина, яка доглядає за дитиною. Наприклад:
- один з батьків (за їхнім вибором);
- усиновлювач;
- опікун/піклувальник;
- прийомні батьки або інші законні представники дитини.
Розмір виплат — два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. У 2025 році це:
- до 6 років — 5 126 гривень на місяць (2 × 2 563 гривні);
- від 6 до 18 років — 6 392 гривні на місяць (2 × 3 196 гривень).
Як оформити допомогу
Офлайн, тобто звернутися безпосередньо в органи соціального захисту з наступними документами:
- заявою законного представника дитини (її можна заповнити на місці);
- копією свідоцтва про народження дитини (оригінал має бути з собою);
- документом, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків (за наявності);
- медичною довідкою про захворювання дитини, яку видала лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) у встановленому МОЗ порядку;
- паспорт заявника (ID-карта);
- IBAN банківського рахунку для отримання виплат (або реквізити, щоби отримувати гроші на Укрпошті).
Також послуга з оформлення виплат доступна на порталі Дія. Залишити заявку на допомогу можна, якщо:
- перейти на сайт diia.gov.ua у розділ Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;
- вказати інформацію про дитину та спосіб отримання виплат;
- завантажити скан-копію медичної довідки ЛКК;
- за необхідності додати інші документи (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, документ про опіку тощо);
- підписати заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або "Дія.Підписом" та відправити;
- очікувати сповіщення про розгляд в особистому кабінеті "Дії" та на електронну пошту.
Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат — пів року.
Варто зауважити, що у разі встановлення дитині інвалідності, нарахування виплат припиниться з дня встановлення статусу.
Тим часом нагадаємо, що українці можуть реєструватися на виплату грошової допомоги від гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine. Гроші надаватимуть українцям, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ.
Також ми розповідали, що переселенці та біженці зможуть отримати фінансову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Так, українцям допоможуть покрити витрати на оренду житла.
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