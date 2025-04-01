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Допомога дітям — якими є виплати для важкохворих без інвалідності

1 квітня 2025 17:33
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Грошова допомога на дитину з тяжким захворюванням — як отримати без встановлення інвалідності
Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні діє програма фінансової підтримки сім’ям, у яких є діти з тяжкими захворюваннями. У 2025 році держава виплачує їм допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Так, сім’ї, у яких виховуються діти із тяжкими захворюваннями, можуть розраховувати на отримання грошової допомоги навіть без встановлення інвалідності, розповіли у Міністерстві соціальної політики

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На яких умовах нарахують виплати

Оформити виплати можна за спрощеною процедурою, а подати заяву можна як в органі соціального захисту, так і онлайн, через Дію. Державна підтримка стає доступною, якщо у дитини:

  • є тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;
  • рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне чи онкогематологічне захворювання;
  • діагностували церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
  • гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;
  • дитина отримала тяжку травму;
  • потребує трансплантації органа або паліативної допомоги.

Хто може оформити виплати

Виплатами може користуватися людина, яка доглядає за дитиною. Наприклад: 

  • один з батьків (за їхнім вибором);
  • усиновлювач;
  • опікун/піклувальник;
  • прийомні батьки або інші законні представники дитини.

Розмір виплат —  два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. У 2025 році це:

  • до 6 років — 5 126 гривень на місяць (2 × 2 563 гривні);
  • від 6 до 18 років — 6 392 гривні на місяць (2 × 3 196 гривень).

Як оформити допомогу

Офлайн, тобто звернутися безпосередньо в органи соціального захисту з наступними документами: 

  • заявою законного представника дитини (її можна заповнити на місці);
  • копією свідоцтва про народження дитини (оригінал має бути з собою);
  • документом, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків (за наявності);
  • медичною довідкою про захворювання дитини, яку видала лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) у встановленому МОЗ порядку;
  • паспорт заявника (ID-карта);
  • IBAN банківського рахунку для отримання виплат (або реквізити, щоби отримувати гроші на Укрпошті).

Також послуга з оформлення виплат доступна на порталі Дія. Залишити заявку на допомогу можна, якщо:

  • перейти на сайт diia.gov.ua у розділ Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;
  • вказати інформацію про дитину та спосіб отримання виплат;
  • завантажити скан-копію медичної довідки ЛКК;
  • за необхідності додати інші документи (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, документ про опіку тощо);
  • підписати заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або "Дія.Підписом" та відправити;
  • очікувати сповіщення про розгляд в особистому кабінеті "Дії" та на електронну пошту.

Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат — пів року.

Варто зауважити, що у разі встановлення дитині інвалідності, нарахування виплат припиниться з дня встановлення статусу.

Тим часом нагадаємо, що українці можуть реєструватися на виплату грошової допомоги від гуманітарної організації Caritas-Spes Ukraine. Гроші надаватимуть українцям, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. 

Також ми розповідали, що переселенці та біженці зможуть отримати фінансову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Так, українцям допоможуть покрити витрати на оренду житла.

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