Виплати від ООН — хто отримає право на оперативну допомогу

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які постраждали через обстріли чи житло яких стало непридатним для проживання через військові дії, мають право на оперативну допомогу від благодійного фонду "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Така підтримка може бути надана тільки тим, хто постраждав за останні 30 днів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організаторів.

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Як зазначається, на оперативну допомогу від ООН мають право громадяни, які постраждали протягом останніх 30 днів. А саме:

фізично постраждали від обстрілів;

мають пошкоджене або непридатне для проживання житло через військові дії;

не здатні впоратися зі зростанням витрат і мають загрозу втрати доходу через події, пов’язані з військовими діями;

були змушені евакуюватися з громад, де оголосили примусове відселення;

втратили близьку людину, яка була членом домогосподарства;

мають потребу в шпиталізації або лікуванні через шкоду, завдану військовими діями, про що повідомила місцева влада.

Розмір грошової допомоги

Громадяни можуть розраховувати на мінімальну виплату для кожного члена родини у розмірі 10,8 тис. грн.

Організатори зазначили, що не вимагатимуть коду CVV (тризначного коду на банківській картці), а всю інформацію, яку буде надано під час реєстрації, вважатимуть конфіденційною і занесуть в базу даних УВКБ ООН.

"Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити за контактами:

гаряча лінія: 0 800 307 711 (будні 09:00 — 18:00);

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Нагадаємо, громадянам доступна фінансова допомога від UNHCR Ukraine. Виплати будуть доступні найбільш вразливим категоріям населення у розмірі 10,8 тис. грн в одній з громад на Сумщині.

Також ми писали про програму допомоги для жінок, які прагнуть зробити перші кроки в бізнесі. Проєкт діятиме в громадах Миколаївської та Херсонської області.