Виплати від ООН — хто отримає право на оперативну допомогу

Фіндопомога від ООН — хто оперативно отримає 10,8 тис. гривень
Українці, які постраждали через обстріли чи житло яких стало непридатним для проживання через військові дії, мають право на оперативну допомогу від благодійного фонду "Право на захист", що є партнером Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Така підтримка може бути надана тільки тим, хто постраждав за останні 30 днів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організаторів.
Хто має право на оперативну фіндопомогу
Як зазначається, на оперативну допомогу від ООН мають право громадяни, які постраждали протягом останніх 30 днів. А саме:
- фізично постраждали від обстрілів;
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мають пошкоджене або непридатне для проживання житло через військові дії;
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не здатні впоратися зі зростанням витрат і мають загрозу втрати доходу через події, пов’язані з військовими діями;
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були змушені евакуюватися з громад, де оголосили примусове відселення;
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втратили близьку людину, яка була членом домогосподарства;
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мають потребу в шпиталізації або лікуванні через шкоду, завдану військовими діями, про що повідомила місцева влада.
Розмір грошової допомоги
Громадяни можуть розраховувати на мінімальну виплату для кожного члена родини у розмірі 10,8 тис. грн.
Організатори зазначили, що не вимагатимуть коду CVV (тризначного коду на банківській картці), а всю інформацію, яку буде надано під час реєстрації, вважатимуть конфіденційною і занесуть в базу даних УВКБ ООН.
"Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.
Деталі можна уточнити за контактами:
- гаряча лінія: 0 800 307 711 (будні 09:00 — 18:00);
- електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.
Нагадаємо, громадянам доступна фінансова допомога від UNHCR Ukraine. Виплати будуть доступні найбільш вразливим категоріям населення у розмірі 10,8 тис. грн в одній з громад на Сумщині.
Також ми писали про програму допомоги для жінок, які прагнуть зробити перші кроки в бізнесі. Проєкт діятиме в громадах Миколаївської та Херсонської області.
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