Виплати у квітні — що відомо про програму допомоги від Агенції ООН

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським переселенцям та біженцям доступна грошова допомога на оренду житла від Агенції ООН у справах біженців. Фінансову підтримку надаватимуть протягом пів року.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

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Як зазначається, благодійний фонд "Право на захист" за підтримки Aгенції ООН у справах біженців реалізує програму допомоги з надання коштів на орендоване житло терміном на шість місяців для внутрішньо переміщених та громадян, які повернулися з-за кордону.

До проєкту можуть долучитися:

громадяни, які проживають у місцях компактного проживання, у непристосованих для тривалого проживання (садки, школи, медзаклади), у модульних містечках;

особи, які орендують житло з поганими умовами проживання, загрожує виселення.

Учасник програми отримає:

кошти за оренду житла на шість місяців;

юридичні та кар'єрні консультації для покращення фінансової ситуації.

Пріоритет нададуть домогосподарствам, які недавно перемістились з окупованих територій чи районів, розташованих поблизу лінії фронту чи територій, де тривають активні бойові дії.

Участь у відповідній програмі передбачає наявність стратегії виходу зі складної ситуації. Тобто після завершення виплат громадяни мають бути спроможні самостійно оплачувати оренду житла.

Як подати заявку на участь у програмі

Як попереджають організатори, громадяни повинні дати відповіді в онлайн-формі. Водночас, заповнення анкети не гарантує участі в програмі.

"Надані відповіді буде проаналізовано й за відповідності умовам і критеріям із вами зв’яжуться телефоном. За відповідності умовам і принципам програми вас запросять на особисту співбесіду. За результатами особистої співбесіди домогосподарство може бути включено в програму як претендент", — зазначається у повідомленні.

Деталі можна уточнити за такими контактами:

гаряча лінія: 0800750104;

альтернативні номери: 063 182 65 93, 063 18 26 745;

електронна пошта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Нагадаємо, для жінок, які мріють відкрити власний бізнес, доступна програма допомоги. Проєкт охопить громади Миколаївської та Херсонської області.

Також ми писали, що громадянам доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine. Гроші отримають особливі категорії населення у розмірі 10,8 тис. грн в одному з регіонів.