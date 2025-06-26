Выплаты до 100 тыс. грн получат больше военных — детали

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) в 2025 году начнут получать ежемесячные доплаты за особенности прохождения службы в условиях военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

По информации Тараса Мельничука, Кабмин внес изменения в постановление №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" и разрешил выплачивать дополнительные деньги лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы во время военного положения.

Так, министерства и госорганы смогут вводить дополнительное вознаграждение при двух условиях:

за непосредственное участие работников в боевых действиях;

за особенности прохождения службы в условиях военного положения.

Вероятно, речь идет о дополнительном вознаграждении в размере 30 тыс. грн, 50 тыс. грн, 70 тыс. грн и 100 тыс. грн. По состоянию на сейчас дополнительное финансовое вознаграждение от государства получают:

военнослужащие ВСУ;

представители СБУ;

в Службе внешней разведки,

в ГУР Минобороны;

в Нацгвардии;

в Госпогранслужбе;

в Управлении государственной охраны, Госспецсвязи и Госспецтранспорта.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле 2025 года украинским военнослужащим будут доплачивать по 12 тыс. гривен к денежному обеспечению. На выплату могут рассчитывать те, кто уничтожит российскую военную технику.

Существуют и другие вознаграждения за уничтожение или захват артиллерии, автотранспорта, самолетов или судов. Наибольшая сумма предусмотрена за ликвидацию или захват вражеских кораблей и боевых самолетов.

Ранее мы рассказывали, что у военных с наградами есть право на дополнительные выплаты. Размер помощи зависит от минимальной зарплаты. Узнавайте также, засчитывают ли военную службу в страховой стаж.