Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доплаты военным — что изменится летом 2025 года

Доплаты военным — что изменится летом 2025 года

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 17:08
Выплаты до 100 тыс. грн получат больше военных — детали
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что известно Что еще нужно знать

Работники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) в 2025 году начнут получать ежемесячные доплаты за особенности прохождения службы в условиях военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Реклама
Читайте также:

Что известно

По информации Тараса Мельничука, Кабмин внес изменения в постановление №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" и разрешил выплачивать дополнительные деньги лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы во время военного положения.

Так, министерства и госорганы смогут вводить дополнительное вознаграждение при двух условиях:

  • за непосредственное участие работников в боевых действиях;
  • за особенности прохождения службы в условиях военного положения.

Вероятно, речь идет о дополнительном вознаграждении в размере 30 тыс. грн, 50 тыс. грн, 70 тыс. грн и 100 тыс. грн. По состоянию на сейчас дополнительное финансовое вознаграждение от государства получают:

  • военнослужащие ВСУ;
  • представители СБУ;
  • в Службе внешней разведки,
  • в ГУР Минобороны;
  • в Нацгвардии;
  • в Госпогранслужбе;
  • в Управлении государственной охраны, Госспецсвязи и Госспецтранспорта.

Что еще нужно знать

Напомним, в июле 2025 года украинским военнослужащим будут доплачивать по 12 тыс. гривен к денежному обеспечению. На выплату могут рассчитывать те, кто уничтожит российскую военную технику.

Существуют и другие вознаграждения за уничтожение или захват артиллерии, автотранспорта, самолетов или судов. Наибольшая сумма предусмотрена за ликвидацию или захват вражеских кораблей и боевых самолетов.

Ранее мы рассказывали, что у военных с наградами есть право на дополнительные выплаты. Размер помощи зависит от минимальной зарплаты. Узнавайте также, засчитывают ли военную службу в страховой стаж.

выплаты ВСУ деньги война в Украине боевые действия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации