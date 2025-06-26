Выплаты до 100 тыс. грн получат больше военных — детали

Доплаты военным — что изменится летом 2025 года
Работники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) в 2025 году начнут получать ежемесячные доплаты за особенности прохождения службы в условиях военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.
Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что известно
По информации Тараса Мельничука, Кабмин внес изменения в постановление №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" и разрешил выплачивать дополнительные деньги лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы во время военного положения.
Так, министерства и госорганы смогут вводить дополнительное вознаграждение при двух условиях:
- за непосредственное участие работников в боевых действиях;
- за особенности прохождения службы в условиях военного положения.
Вероятно, речь идет о дополнительном вознаграждении в размере 30 тыс. грн, 50 тыс. грн, 70 тыс. грн и 100 тыс. грн. По состоянию на сейчас дополнительное финансовое вознаграждение от государства получают:
- военнослужащие ВСУ;
- представители СБУ;
- в Службе внешней разведки,
- в ГУР Минобороны;
- в Нацгвардии;
- в Госпогранслужбе;
- в Управлении государственной охраны, Госспецсвязи и Госспецтранспорта.
Что еще нужно знать
Напомним, в июле 2025 года украинским военнослужащим будут доплачивать по 12 тыс. гривен к денежному обеспечению. На выплату могут рассчитывать те, кто уничтожит российскую военную технику.
Существуют и другие вознаграждения за уничтожение или захват артиллерии, автотранспорта, самолетов или судов. Наибольшая сумма предусмотрена за ликвидацию или захват вражеских кораблей и боевых самолетов.
Ранее мы рассказывали, что у военных с наградами есть право на дополнительные выплаты. Размер помощи зависит от минимальной зарплаты. Узнавайте также, засчитывают ли военную службу в страховой стаж.
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