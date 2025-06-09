Пенсії в Україні — які правила зарахування до стажу періодів військової служби

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що час проходження військової служби в особливий період також зараховується до страхового стажу. При цьому відповідні періоди враховують до різних видів стажу для майбутньої пенсії військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з управлінь ПФУ.

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Військова служба та страховий стаж

Як зазначають у ПФУ, існують певні особливості зарахування до страхового стажу періодів військової служби громадян. Так, час проходження українцями військової служби зараховується до:

страхового стажу;

стажу роботи;

стажу за спеціальністю, вислуги років;

стажу державної служби.

Період проходження військової служби в особливий період, оголошений в рамках закону "Про оборону України", зараховують до зазначених видів стажу на пільгових умовах у порядку, визначеним урядом. Відповідне питання регулює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Зокрема, відповідний стаж зараховують:

до 1 січня 2004 року — для цього потрібні військові квитки, довідки, видані територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими частинами, установами Міністерства оборони, архівними чи військово-лікувальними закладами;

з 1 січня 2004 року — потрібні дані з персоніфікованого обліку з Реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Якщо інформація відсутня у Реєстрі за період з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016 року щодо військових (окрім строковиків), поліцейських, осіб рядового та начальницького складу — страховий стаж зараховують на основі довідки про проходження військової служби та довідки про сплату внесків.

Правила щодо стажу. Джерело: ПФУ

У ПФУ оприлюднили відеоінструкції щодо правил подачі документів на призначення пенсії.

Раніше ми розповідали, що українці мають можливість самі контролювати інформацію щодо стажу та зарплатних нарахувань на порталі ПФУ. Існує спеціальна інструкція для перевірки.

Також повідомляли, що попри посилення вимог до стажу для права на оформлення майбутньої пенсії, декому його рахують у потрійному розмірі. Відповідною можливістю можуть скористатися тільки деякі категорії громадян.