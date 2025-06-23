Грошове забезпечення в ЗСУ у липні — хто може отримати доплату у 12 тис. грн

Військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб/соцмережі

У липні 2025 року військовослужбовці можуть отримати додаткові винагороди до посадових окладів за знищення чи захоплення ворожої техніки. Також декому з військових нарахують винагороду за успішне виконання завдань у складі військових частин.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на дані Міністерства оборони.

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Винагороди за знищену техніку противника у 2025 році

Так, у липні дехто з військовослужбовців отримає право на винагороду за ліквідацію техніки російських окупантів.

Розмір таких доплат різниться, адже залежить від виду техніки. Зокрема, за різноманітні військові вантажні чи спеціалізовані автомобілі, малогабаритні судна бойового чи розвідувального призначення, військові тягачі, військові інженерні машини (розвідки чи розмінування), військовим доплатять по 12,18 тис. грн.

Також передбачені інші винагороди за знищення чи захоплення артилерії, автотранспорту, літаків чи суден. Найбільше заплатять у випадку знищення чи захоплення ворожих кораблів та бойових літаків. А саме:

за корабель першого рангу — 243,6 тис. грн;

за корабель другого рангу — 182,7 тис. грн;

за корабель третього рангу — 121,8 тис. грн;

за корабель четвертого рангу — 97,44 тис. грн;

за бойовий літак (винищувальна та штурмова авіація) — 121,8 тис. грн.

Окрім того, за ліквідацію інших видів техніки та зброї, можна буде розраховувати на наступні доплати:

за зенітний ракетний комплекс — 121,8 тис. грн;

за реактивну систему залпового вогню — 60,9 тис. грн;

за тактичний ракетний комплекс, військовий літак — 54,81 тис. грн;

за танк, наземну артилерію (самохідну), бойовий гелікоптер — 48,72 тис. грн;

за наземну артилерію (іншу), військовий гелікоптер, за протитанковий ракетний комплекс — 42,63 тис. грн;

за бойову машину піхоти (десанту), бронетранспортер, броньовану розвідувально-дозорну машину — 42,63 тис. грн;

за інший літальний апарат (об’єкт), оснащений засобами ураження або спостереження (зокрема, безпілотного) — 36,54 тис. грн;

за переносний зенітний ракетний комплекс — 30,45 тис. грн;

за судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю понад 5 тис. тонн — 30,45 тис. грн;

за судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю до 5 тис. тонн включно — 24,36 тис. грн.

Винагорода за успішне виконання завдань у складі військових частин

Також військові можуть отримати у липні винагороди у разі успішного виконання завдань у складі військових частин (підрозділу чи групи). Йдеться про виконання таких завдань, визначених розпорядчим документом вищого органу військового управління:

бригадою — у розмірі 365,4 тис. грн;

полком/батальйонно-тактичною групою — у сумі 243,6 тис. грн;

батальйоном/дивізіоном/прирівняними до них військовими частинами (підрозділами) — у розмірі 121,8 тис. грн;

ротою/батареєю/ескадрильєю/взводом/групою/прирівняними до них підрозділами — у сумі 60,9 тис. грн.

Такі суми мають виплатити сукупно на з’єднання, окрему військову частину. Після чого суму розподілять між бійцями, які виконували відповідні завдання, залежно від особистого внеску.

Раніше ми писали про правила нарахування премій військовослужбовцям у 2025 році. Зокрема, розмір мінімальної виплати не може бути нижчим за 10% від окладів військових.

Також повідомляли про те, що військовослужбовці мають право на додаткові виплати за нагороди, зокрема, за орден "Золота Зірка". Розмір виплати залежить від мінімальної зарплати.