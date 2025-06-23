Грошове забезпечення в ЗСУ — кому доплачують до 24 тис. грн у 2025 році

Українські військові на фронті. Фото: mil.gov.ua

Українським військовослужбовцям, які отримали державні нагороди, передбачені щомісячні доплати до грошового забезпечення, розмір яких залежить від виду нагороди. Відомо, які суми доплат нараховують військовим за нагороди у 2025 році.

Про це йдеться у матеріалах Угруповання Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

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Які розміри доплат за державні нагороди у 2025 році

Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці отримують додаткові виплати за орден княгині Ольги, орден "За мужність", орден Богдана Хмельницького, а також за орден "Золота Зірка". Останній вважається найвищим, тому передбачена виплата на найбільшому рівні. Доплата залежить від мінімальної заробітної плати станом на поточний рік (8 тис. грн).

Так, суми доплати до грошового забезпечення залежно від типу нагороди у 2025 році наступні:

за орден "Золота Зірка" — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат (24 тис. грн);

за орден Богдана Хмельницького — у розмірі двох мінімальних заробітних плат (16 тис. грн);

за орден "За мужність" та орден княгині Ольги — у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (8 тис. грн).

Для рідних загиблих захисників виплачують додатково по 8 тис. грн щомісяця. Йдеться про виплати для батьків, дружин (чоловіків) та дітей до 23 років, які навчаються або мають інвалідність.

Як військовим призначають виплати за нагороди

Доплати за нагороди громадянам не призначають автоматично. Для того, щоб почати отримувати додаткові виплати, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України (ПФУ). Потрібно підготувати відповідну заяву, а також пакет документів. А саме:

паспорт громадянина;

документи про нагороди та участь у захисті країни;

свідоцтво про смерть, шлюб, народження (для рідних загиблих).

"Важливо: ці виплати нараховують незалежно від пенсії чи інших виплат", — наголосили в Угрупованні Об'єднаних сил.

Раніше ми писали про те, які види виплат передбачені для військових, звільнених з полону. У 2025 році, зокрема, військовослужбовцям надають допомогу у 100 тис. грн.

Також повідомляли про те, які діють правила нарахування премій військовим в ЗСУ у 2025 році. Окрім того, назвали випадки, коли в армії загрожує скорочення суми чи взагалі позбавлення премії.