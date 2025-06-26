Виплати до 100 тис. грн отримають більше військових — деталі

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) у 2025 році матимуть щомісячні доплати за особливості проходження служби в умовах воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що відомо

За інформацією Тараса Мельничука, Кабмін вніс зміни до постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" та дозволив виплачувати додаткові гроші особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби під час воєнного стану.

Так, міністерства та держоргани зможуть запроваджувати додаткову винагороду за двох умов:

за безпосередню участь працівників у бойових діях;

за особливості проходження служби в умовах воєнного стану.

Ймовірно, йдеться про додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн, 50 тис. грн, 70 тис. грн та 100 тис. грн. Станом на зараз додаткову фінансову винагороду від держави отримують:

військовослужбовці ЗСУ;

представники СБУ;

у Службі зовнішньої розвідки,

у ГУР Міноборони;

у Нацгвардії;

у Держприкордонслужбі;

в Управлінні державної охорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, у липні 2025 року українським військовослужбовцям доплачуватимуть по 12 тис. гривень до грошового забезпечення. На виплату можуть розраховувати ті, хто знищить російську військову техніку.

Існують й інші винагороди за знищення чи захоплення артилерії, автотранспорту, літаків чи суден. Найбільша сума передбачена за ліквідацію чи захоплення ворожих кораблів та бойових літаків.

Раніше ми розповідали, що у військових з нагородами є право на додаткові виплати. Розмір допомоги залежить від мінімальної зарплати. Дізнавайтесь також, чи зараховують військову службу до страхового стажу.