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Головна Фінанси Доплати військовим — що зміниться влітку 2025 року

Доплати військовим — що зміниться влітку 2025 року

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 17:08
Виплати до 100 тис. грн отримають більше військових — деталі
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що відомо Що ще потрібно знати

Працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) у 2025 році матимуть щомісячні доплати за особливості проходження служби в умовах воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. 

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

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Що відомо 

За інформацією Тараса Мельничука, Кабмін вніс зміни до постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" та дозволив виплачувати додаткові гроші особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби під час воєнного стану. 

Так, міністерства та держоргани зможуть запроваджувати додаткову винагороду за двох умов:

  • за безпосередню участь працівників у бойових діях;
  • за особливості проходження служби в умовах воєнного стану.

Ймовірно, йдеться про додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн, 50 тис. грн, 70 тис. грн та 100 тис. грн. Станом на зараз додаткову фінансову винагороду від держави отримують:

  • військовослужбовці ЗСУ;
  • представники СБУ;
  • у Службі зовнішньої розвідки,
  • у ГУР Міноборони;
  • у Нацгвардії;
  • у Держприкордонслужбі;
  • в Управлінні державної охорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, у липні 2025 року українським військовослужбовцям доплачуватимуть по 12 тис. гривень до грошового забезпечення. На виплату можуть розраховувати ті, хто знищить російську військову техніку. 

Існують й інші винагороди за знищення чи захоплення артилерії, автотранспорту, літаків чи суден. Найбільша сума передбачена за ліквідацію чи захоплення ворожих кораблів та бойових літаків. 

Раніше ми розповідали, що у військових з нагородами є право на додаткові виплати. Розмір допомоги залежить від мінімальної зарплати. Дізнавайтесь також, чи зараховують військову службу до страхового стажу

виплати ЗСУ гроші війна в Україні бойові дії
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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