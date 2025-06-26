Виплати до 100 тис. грн отримають більше військових — деталі

Доплати військовим — що зміниться влітку 2025 року
Працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) у 2025 році матимуть щомісячні доплати за особливості проходження служби в умовах воєнного стану. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.
Про це написав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Що відомо
За інформацією Тараса Мельничука, Кабмін вніс зміни до постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" та дозволив виплачувати додаткові гроші особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби під час воєнного стану.
Так, міністерства та держоргани зможуть запроваджувати додаткову винагороду за двох умов:
- за безпосередню участь працівників у бойових діях;
- за особливості проходження служби в умовах воєнного стану.
Ймовірно, йдеться про додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн, 50 тис. грн, 70 тис. грн та 100 тис. грн. Станом на зараз додаткову фінансову винагороду від держави отримують:
- військовослужбовці ЗСУ;
- представники СБУ;
- у Службі зовнішньої розвідки,
- у ГУР Міноборони;
- у Нацгвардії;
- у Держприкордонслужбі;
- в Управлінні державної охорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту.
Що ще потрібно знати
Нагадаємо, у липні 2025 року українським військовослужбовцям доплачуватимуть по 12 тис. гривень до грошового забезпечення. На виплату можуть розраховувати ті, хто знищить російську військову техніку.
Існують й інші винагороди за знищення чи захоплення артилерії, автотранспорту, літаків чи суден. Найбільша сума передбачена за ліквідацію чи захоплення ворожих кораблів та бойових літаків.
Раніше ми розповідали, що у військових з нагородами є право на додаткові виплати. Розмір допомоги залежить від мінімальної зарплати. Дізнавайтесь також, чи зараховують військову службу до страхового стажу.
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