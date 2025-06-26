Виплати від UNHCR Ukraine — де і кому надають по 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Чернігові реалізується програма грошової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Україні. Для того, щоб мати право на виплати, необхідно підпадати під певні критерії та отримати схвалення за попередньою реєстрацією.

Про це повідомляє пресслужба представників UNHCR Ukraine на каналі в Telegram.

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Згідно з програмою, допомога у Чернігові передбачена для таких категорій громадян:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з переміщенням за шість місяців, яким не виплачували грошову допомогу подібні організації за попередні три місяці;

біженців, які прибули з-за кордону після вимушеного виїзду, якщо не мали аналогічної фінпідтримки за останні три місяці.

Кожен член родини може отримати виплати в 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн одразу за три місяці). Кошти першочергово надають без вищевказаних вимог тим, хто має один із таких критеріїв вразливості:

у домогосподарстві з неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку є лише батько чи матір;

у родині є тільки громадяни від 55 років;

домогосподарство очолюють літні люди, на утриманні яких є неповнолітні діти;

родина має осіб з інвалідністю чи важкими хворобами, які потребують особливого догляду;

дохід на одну особу в домогосподарстві щомісяця не перевищує 5,4 тис. грн.

Де і як можна отримати грошову допомогу у Чернігові

Отримати фіндопомогу у Чернігові можна буде з 30 червня 2025 року в рамках опрацювання наявної черги. Ті, хто раніше отримав схвалення на надання виплат, можуть звертатися з 9:00 до 16:00 за адресою: вул. Гетьмана Полуботка 17.

Громадяни мають надати такий пакет документів (для кожної особи в родині за наявності):

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської карти для виплат;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

контактний номер телефону.

За відкриттям запису в наступну чергу на прийом у пункті збору даних у м. Чернігів необхідно стежити у Telegram. Як правило, прийом заявок стартує після опрацювання наявної черги.

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