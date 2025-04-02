Работа в 2025 году — какие действуют льготы и гарантии за вредный труд

Доплаты и льготы за вредную работу — какие правила в 2025 году
Некоторые граждане выбирают такие виды труда, которые несут серьезное негативное влияние на здоровье. Для таких категорий лиц государство гарантирует предоставление льгот и компенсаций.
Это предусмотрено законом "Об охране труда".
Что нужно знать о тяжелых и вредных условиях труда
Тяжелым и опасным трудом считается тот, который связан с повышенной затратой работниками своих психических или физических усилий. В частности, это могут быть грузовые работы с высокой температурой или влажностью, чрезмерной запыленностью или загазованностью воздушной среды, интенсивным шумом, вибрацией, лучевой энергией.
Согласно этому закону, работодатель должен гарантировать работникам:
- под расписку условия и угрозы опасных или вредных производственных факторов на рабочем месте, возможные негативные последствия для здоровья, право на льготы с компенсациями за выполнение работы в опасных условиях;
- предоставление возмещения в случае получения вреда здоровью или в случае смерти работников через Фонд соцстрахования (выплаты для родных);
- назначение льгот и компенсаций за тяжелые и опасные условия труда;
- предоставление спецодежды и обуви, средств индивидуальной защиты, а также моющих и обезвреживающих средств на работах с вредными и опасными условиями труда.
Контролем правильности применения работодателями списков на льготы занимается Государственная служба Украины по вопросам труда.
На какие льготы и доплаты имеют право работники
Работникам, занятых на работах, которая считается тяжелой и вредной, закон гарантирует:
- предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания;
- обеспечение оплачиваемых перерывов санитарно-оздоровительного назначения;
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- дополнительный оплачиваемый отпуск;
- оплату труда в повышенном размере;
- право на ранний выход на пенсию;
- различные компенсации.
В частности, в случае вахтового характера работы работникам должны выплачивать денежную компенсацию на покупку лечебно-профилактического питания, предусмотренного коллективным договором.
Руководители учреждений могут устанавливать работникам надбавки за сложность и напряженность в работе. Доплату за сложность, напряженность в работе выплачивают в рамках фонда оплаты труда.
Размер доплат за вредный труд исчисляется в процентах к должностному окладу:
- для работы с тяжелыми и вредными условиями труда — 4, 8, 12%;
- для работ с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда — 16, 20, 24%.
Ранее мы рассказывали, что в Украине работникам предприятий, учреждений и организаций, которые во время военного положения ведут воинский учет, предусмотрены доплаты. За такую работу доплачивают до 50% от должностного оклада.
Также мы писали о стимулирующих надбавках за работу в ночное время. Известно, какие действуют правила в начислениях соответствующих доплат к должностным окладам в 2025 году.
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