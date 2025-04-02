Работа в 2025 году — какие действуют льготы и гарантии за вредный труд

Работники осуществляют ремонт. Фото: УНИАН

Некоторые граждане выбирают такие виды труда, которые несут серьезное негативное влияние на здоровье. Для таких категорий лиц государство гарантирует предоставление льгот и компенсаций.

Это предусмотрено законом "Об охране труда".

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Что нужно знать о тяжелых и вредных условиях труда

Тяжелым и опасным трудом считается тот, который связан с повышенной затратой работниками своих психических или физических усилий. В частности, это могут быть грузовые работы с высокой температурой или влажностью, чрезмерной запыленностью или загазованностью воздушной среды, интенсивным шумом, вибрацией, лучевой энергией.

Согласно этому закону, работодатель должен гарантировать работникам:

под расписку условия и угрозы опасных или вредных производственных факторов на рабочем месте, возможные негативные последствия для здоровья, право на льготы с компенсациями за выполнение работы в опасных условиях;

предоставление возмещения в случае получения вреда здоровью или в случае смерти работников через Фонд соцстрахования (выплаты для родных);

назначение льгот и компенсаций за тяжелые и опасные условия труда;

предоставление спецодежды и обуви, средств индивидуальной защиты, а также моющих и обезвреживающих средств на работах с вредными и опасными условиями труда.

Контролем правильности применения работодателями списков на льготы занимается Государственная служба Украины по вопросам труда.

На какие льготы и доплаты имеют право работники

Работникам, занятых на работах, которая считается тяжелой и вредной, закон гарантирует:

предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания;

обеспечение оплачиваемых перерывов санитарно-оздоровительного назначения;

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

дополнительный оплачиваемый отпуск;

оплату труда в повышенном размере;

право на ранний выход на пенсию;

различные компенсации.

В частности, в случае вахтового характера работы работникам должны выплачивать денежную компенсацию на покупку лечебно-профилактического питания, предусмотренного коллективным договором.

Руководители учреждений могут устанавливать работникам надбавки за сложность и напряженность в работе. Доплату за сложность, напряженность в работе выплачивают в рамках фонда оплаты труда.

Размер доплат за вредный труд исчисляется в процентах к должностному окладу:

для работы с тяжелыми и вредными условиями труда — 4, 8, 12%;

для работ с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда — 16, 20, 24%.

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