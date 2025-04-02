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Доплаты и льготы за вредную работу — какие правила в 2025 году

2 апреля 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Работа в 2025 году — какие действуют льготы и гарантии за вредный труд
Работники осуществляют ремонт. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане выбирают такие виды труда, которые несут серьезное негативное влияние на здоровье. Для таких категорий лиц государство гарантирует предоставление льгот и компенсаций.

Это предусмотрено законом "Об охране труда".

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Что нужно знать о тяжелых и вредных условиях труда

Тяжелым и опасным трудом считается тот, который связан с повышенной затратой работниками своих психических или физических усилий. В частности, это могут быть грузовые работы с высокой температурой или влажностью, чрезмерной запыленностью или загазованностью воздушной среды, интенсивным шумом, вибрацией, лучевой энергией.

Согласно этому закону, работодатель должен гарантировать работникам:

  • под расписку условия и угрозы опасных или вредных производственных факторов на рабочем месте, возможные негативные последствия для здоровья, право на льготы с компенсациями за выполнение работы в опасных условиях;
  • предоставление возмещения в случае получения вреда здоровью или в случае смерти работников через Фонд соцстрахования (выплаты для родных);
  • назначение льгот и компенсаций за тяжелые и опасные условия труда;
  • предоставление спецодежды и обуви, средств индивидуальной защиты, а также моющих и обезвреживающих средств на работах с вредными и опасными условиями труда.

Контролем правильности применения работодателями списков на льготы занимается Государственная служба Украины по вопросам труда.

На какие льготы и доплаты имеют право работники

Работникам, занятых на работах, которая считается тяжелой и вредной, закон гарантирует:

  • предоставление бесплатного лечебно-профилактического питания;
  • обеспечение оплачиваемых перерывов санитарно-оздоровительного назначения;
  • право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск;
  • оплату труда в повышенном размере;
  • право на ранний выход на пенсию;
  • различные компенсации.

В частности, в случае вахтового характера работы работникам должны выплачивать денежную компенсацию на покупку лечебно-профилактического питания, предусмотренного коллективным договором.

Руководители учреждений могут устанавливать работникам надбавки за сложность и напряженность в работе. Доплату за сложность, напряженность в работе выплачивают в рамках фонда оплаты труда.

Размер доплат за вредный труд исчисляется в процентах к должностному окладу:

  • для работы с тяжелыми и вредными условиями труда — 4, 8, 12%;
  • для работ с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда — 16, 20, 24%.

Ранее мы рассказывали, что в Украине работникам предприятий, учреждений и организаций, которые во время военного положения ведут воинский учет, предусмотрены доплаты. За такую работу доплачивают до 50% от должностного оклада.

Также мы писали о стимулирующих надбавках за работу в ночное время. Известно, какие действуют правила в начислениях соответствующих доплат к должностным окладам в 2025 году.

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