Нічна робота 2025 — на які доплати можна розраховувати українцям

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українських бюджетних установах передбачені стимулюючі доплати і надбавки до посадових окладів, що можуть у певній мірі збільшувати заробіток працівників. Зокрема, існує доплата за роботу в нічний час, що має свої особливості у 2025 році.

Це прописано у статті 108 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Правила доплати за нічну роботу у 2025 році

Згідно із нормами КЗпП, громадянам, яким доводиться виконувати посадові обов’язки у нічний період доби, передбачена додаткова сума коштів за такий характер роботи.

Відповідна доплата має встановлюватися за кожну годину нічної роботи. А саме: з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Проте розмір такої виплати має свої обмеження.

Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, який передбачає генеральна чи галузева угоди, колективний договір.

Конкретні розміри доплати зафіксовані в колективному договорі, затвердженому керівником бюджетної установи та погодженому профспілкою. У ньому має бути перелік посад працівників, залучених до роботи в нічний час.

Граничні межі доплати за нічну працю

У Кодексі законів про працю прописані граничні межі доплати за кожну годину роботи в нічний час для працівників. А саме:

не менше 20% тарифної ставки (посадового окладу);

не вище за 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу).

Як приклад, якщо людина працює в медичному закладі, то відповідне питання регулює наказ № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоровʼя та установ соціального захисту населення". Згідно з ним, доплата становить 35%. Ті, хто працюють у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених дітей, а також у пологових відділеннях, передбачені доплати у 50% посадового окладу.

Доплата за роботу в нічний час працівників закладів освіти становить 40% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Виплату додаткових коштів за нічний час мають здійснювати щомісяця, незалежно від облікового періоду.

Подвійна оплата за нічну роботу у святкові дні не передбачена, адже у 2025 році на тлі воєнного стану такі вихідні скасовані.

Нагадаємо, під час війни частині працівників заборонено розривати трудові договори за власним бажанням. Йдеться про суспільно корисні роботи, які вважаються видом тимчасової трудової діяльності.

Також повідомляли, що громадянам можуть виплачувати різні премії. У 2025 році такі виплати для стимулювання та за успішну трудову діяльність мають свої особливості обчислення.