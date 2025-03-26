Пенсії на пільгових умовах — які правила зарахування стажу

Жінка та чоловік пенсійного віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні громадяни, робота яких пов'язана з особливо шкідливими чи важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Відомо, які відмінності між пенсійним забезпеченням за віком на пільгових умовах та призначенням пенсії за віком на загальних підставах.

Відповідне питання прописане у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Основна відмінність пенсії за віком на пільгових умовах від звичайної пенсії полягає передусім у зменшенні стажу та пенсійного віку для осіб, які працювали на важких та шкідливих роботах.

Важкою робота вважається та, яка пов'язана з підвищеною витратою працівником психічних або фізичних зусиль. Це можуть бути вантажні роботи, де є висока температура чи вологість, надмірна запиленість чи загазованість повітряного середовища, інтенсивний шум, вібрація, променева енергія.

Так, для набуття права на пільгову пенсію потрібно:

мати певний пенсійний вік (у жінок пенсійний вік залежить від року народження);

мати страховий стаж підземної роботи, роботи в особливо шкідливих чи важких умовах праці.

Право на пільгові пенсії за віком, незалежно від місця останньої роботи, надають працівникам, які зайняті протягом повного робочого дня:

на підземних роботах, з особливо шкідливими чи важкими умовами праці, — за списком № 1 і на основі атестації робочих місць, після досягнення 50-річного віку (пенсійний вік жінок зростає з 45 до 50 років залежно від дати народження) та за наявності стажу роботи:

для чоловіків — від 20 з половиною років до 25 років, з яких не менше десяти років на вказаних роботах;

для жінок — від 15 з половиною років до 20 років, з яких не менше семи з половиною років на вказаних роботах.

У разі, якщо у працівника нема вказаного вище стажу роботи з особливо шкідливими чи важкими умовами праці, проте є не менше половини стажу на такій роботі, то пенсію на пільгових умовах можуть призначити зі зменшенням пенсійного віку:

для чоловіків — на один рік за кожний рік відповідної роботи;

для жінок — на один рік чотири місяці за кожний рік такої роботи.

На решті робіт зі шкідливими чи важкими умовами праці, — за списком № 2 і на основі атестації робочих місць після досягнення 55-річного віку (пенсійний вік у жінок зростає з 50 до 55 років залежно від дати народження) та за наявності такого стажу роботи:

для чоловіків — від 25 з половиною років до 30 років, з яких не менше 12 з половиною років на зазначених роботах;

для жінок — від 20 з половиною років до 25 років, з них не менше десяти років на вказаних роботах.

Раніше ми розповідали, що українці можуть втратити "доплати за вік". Це може статися після індексації пенсійних виплат, адже надбавку дають, якщо сума пенсії не перевищує певний ліміт.

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