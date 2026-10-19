Коммунальные квитанции, расчеты и деньги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, при каких обстоятельствах может возникнуть задолженность в счетах за потребленный природный газ. Причин может быть несколько, поэтому каждая из них требует отдельного внимания со стороны клиента.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию Нафтогаза.

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Причины, по которым может возникнуть задолженность в счетах

Как отметили в компании, задолженность за природный газ в счетах может возникать по разным причинам, в частности, из-за технических ошибок. Однако это не всегда означает, что потребитель действительно должен указанную сумму.

"Заметили задолженность в платежке за потребленный газ? Не спешите волноваться! Иногда сумма в счете может отличаться от ожидаемой. Причин может быть несколько, поэтому рассказываем, на что стоит обратить внимание", — говорится в сообщении.

В Нафтогазе назвали наиболее распространенные ошибки, из-за которых может появиться неверная информация и возникнуть задолженность:

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Неверные данные счетчика — ошибка при передаче данных может повлиять на сумму начислений; Несвоевременная передача показаний счетчика — если не передать их до 5 числа включительно, то оператор газораспределительной сети определит объем потребления газа расчетным способом, а не по фактическим данным счетчика. Неоплаченные счета — если клиент не оплатил предыдущие начисления, то соответствующая сумма будет отображаться как задолженность.

Как избежать недоразумений с начислениями в платежках

В компании дали советы клиентам, как избежать неверных данных и появления задолженности:

регулярно проверять баланс личного счета;

передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно;

оплачивать потребленный газ до 25 числа.

Также там напомнили, что проверять баланс, пересматривать начисления и оплачивать счета без комиссии теперь удобнее всего в мобильном приложении "Куб".

Кроме того, в "Кубе" можно внести предоплату за ресурс. Средства останутся на балансе личного счета и будут учтены в оплате в случае поступления нового счета.



Уточнить вопросы по задолженности можно, обратившись в контакт-центр по номерам:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Также можно написать письмо на электронную почту: clients@gas.ua.

Реквизиты для осуществления расчетов остались без изменений:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/с UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с октября в Украине действуют новые правила для коммунальных квитанций для клиентов. Теперь платежки имеют другой вид: счета за поставку и распределение могут размещаться на одном листе, однако при этом потребителям следует оплачивать их как две отдельные услуги.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в "Киевводоканале" призвали клиентов перед зимним периодом убедиться в корректности работы приборов учета отопления и горячей воды. От этого будут зависеть итоговые цифры в платежках. Важно своевременно оформить заказ на услугу по поверке. Проверить дату истечения срока можно в паспорте или в свидетельстве счетчика.