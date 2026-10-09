Счета за услуги ЖКХ: кому грозит переплата за горячую воду и отопление

Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ЧАО "АК "Киевводоканал" призвали граждан перед началом отопительного сезона убедиться, что счетчики отопления и горячей воды работают исправно, ведь от этого зависят итоговые суммы в счетах. Речь идет о заказе услуги по поверке, условия которой отличаются от правил газовой сферы.

О том, что предусматривает соответствующая процедура и как правильно заказать услугу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие правила поверки квартирных счетчиков

Как сообщили в главном предприятии централизованного водоснабжения и водоотведения в Киеве и прилегающих населенных пунктах, перед отопительным сезоном важно проверить правильность работы счетчиков отопления и горячей воды.

Согласно правилам, поверка квартирных счетчиков тепла должна проводиться раз в четыре года.

Узнать дату истечения срока проверки можно в паспорте или свидетельстве прибора. Соответствующая информация также доступна в личном кабинете "Киевтеплоэнерго"/Центра коммунального сервиса.

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Что будет, если не провести поверку счетчика

В водоканале предупредили: если срок поверки счетчика истек, а требование не было выполнено, то клиентам придется переплачивать.

Без соответствующей процедуры начисления будут производиться исходя из среднего объема потребления:

Для горячей воды — за предыдущие 12 месяцев;

Для отопления — за прошлый отопительный период (правительственная Методика № 315).

Как заказать поверку счетчика

Потребители должны внимательно следить за сроками поверки. Специалисты "Киевтеплоэнерго" помогут быстро организовать соответствующий процесс.

В частности, для киевлян предусмотрена возможность подавать онлайн-заявки в Сервисный центр "Киевтеплоэнерго" для проведения:

поверки счетчиков отопления/горячей воды;

замены/установки новых счетчиков.

Для заказа услуги через сайт необходимо:

Выбрать прибор для поверки/установки/замены; Ваполнить специальную форму; Ответить на звонок менеджера для уточнения деталей и организации поверки.

Информация о проведении поверки автоматически вносится в базу данных, поэтому клиентам не нужно лично передавать документы. Услуги по распломбированию и опломбированию приборов учета входят в пакет заказа.

Также для потребителей работает горячая линия: (044) 207-88-88.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жильцы домов с электрическим отоплением смогут платить за электроэнергию в три раза меньше благодаря сниженному тарифу и использованию двухзонного счетчика. Льготная стоимость будет действовать с 1 октября по 30 апреля следующего года, однако только на первые 2000 кВт-ч. Соответствующие правила закреплены постановлением № 530.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие действуют правила возврата переплаты за газ. Гражданам необходимо самостоятельно инициировать возврат средств. Для получения денег в связи с неправильной оплатой необходимо написать заявление, приложив описание ситуации, указав дату и поставив собственную подпись.