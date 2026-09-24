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Главная Финансы Переплата за природный газ: как и кому Нафтогаз вернет деньги

Переплата за природный газ: как и кому Нафтогаз вернет деньги

Ua ru
24 сентября 2026 08:50
Переплата за газ: какие документы нужны для возврата средств и другие нюансы
Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" возвращают клиентам переплаченные или ошибочно отправленные средства при расчетах за потребленный природный газ. Такое может произойти в случае ввода неверных данных, использования устаревших реквизитов или по другим причинам. Для подобных ситуаций предусмотрен специальный алгоритм действий.

О том, как получить возмещение ошибочной переплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Какие действуют правила возврата переплаты за газ

По информации Нафтогаза, в случае обнаружения ошибки при расчете за голубое топливо гражданам придется самостоятельно инициировать возврат средств. Для этого необходимо написать заявление и подать необходимые документы.

Правила возврата средств на личные счета предусмотрены специальной процедурой. В такой ситуации рекомендуется:

  1. Лично обратиться в газоснабжающую компанию и подать запрос на возврат переплаты;
  2. Газоснабжающая компания в течение нескольких дней должна дать ответ и вернуть переплаченные средства;
  3. Только клиент имеет право получить переплату. Автоматического механизма возврата средств не существует.

Какие документы необходимы для возврата средств

Как пояснили в компании, для возврата средств в связи с неправильной оплатой счетов клиент обязан написать заявление на возврат, предоставив подробное описание ситуации, указав дату и поставив подпись.

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Деньги могут не вернуть в случае нарушения требований процедуры, в частности, при предоставлении неполного списка документов. Необходимо подготовить:

  • паспорт гражданина (копия);
  • идентификационный код (копия);
  • документ об оплате (квитанция, чек, выписка из банка);
  • справку с реквизитами банка, если требуется перечисление средств на другой личный счет;
  • указать номер телефона клиента и адрес электронной почты.

Куда обращаться для получения переплаты за газ

Заявление и полный пакет документов для исправления операции по оплате за потребленный газ необходимо отправить по адресу газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

У граждан есть два варианта отправки письма:

  • на электронную почту Нафтогаза: client@gas.ua;
  • по почтовому адресу: ООО ГК Нафтогаз Украины, г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе пояснили: клиентам нет необходимости хранить бумажные платежные документы за газ, ведь сейчас все расчеты собраны в цифровом виде. В частности, в приложении "Куб" хранятся все операции по счету. Там можно просмотреть оплату за любой период. Граждане могут смело отказаться от бумажных аналогов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что с октября в стране вступят в силу новые правила для газовых платежей. При этом в следующем месяце стоимость доставки газа не изменится. Тариф останется фиксированным для каждой отдельной области. Его рассчитали ранее индивидуально, в зависимости от объема потребления за газовый год, разделив на 12 месяцев.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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