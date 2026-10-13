Послуга з газопостачання: хто додатково заплатить від 300 до 1 000 грн

Комунальні платіжки, гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року деяким клієнтам газопостачальної компанії "Нафтогаз України" доведеться заплатити додаткову суму коштів. Йдеться про громадян, які погасили заборгованість і тепер їм належить пройти процедуру відновлення газопостачання після відключення через протерміновані платежі.

Про те, як працює відповідний механізм та які ціни, розповідають Новини.LIVE.

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Позбавлення послуги з газопостачання в Україні

Кілька років тому постачальникам повернули право ініціювати відключення природного газу за несплату рахунків за сам газ або за його розподіл під час воєнного стану.

Законодавство передбачає надання офіційних письмових попереджень про загрозу відключення у разі тривалого прострочення та ігнорування вимоги здійснення розрахунків.

Заборона на відключення за борги під час війни діє тільки на територіях, де тривають бойові дії або які перебувають в окупації. Водночас у відносно безпечних областях країни відключати газ за борги цілком законно.

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Загалом причин для відключення газу є кілька. А саме:

Заборгованість за газ — найпоширеніша підстава. Після її погашення газовики мають підключити блакитне паливо у визначені терміни; Протермінування дедлайну для повірки лічильників/його несправності — перепідключення можливе після заміни/повірки приладу; Незаконне втручання у газові мережі — потребує оплати штрафів та подальшої легалізації.

Як відбувається процедура перепідключення

Згідно із законодавством України, повторне підключення газу для всіх видів позбавлення доступу до послуги має кілька етапів:

Необхідне усунення причини відключення — погасити заборгованість, поремонтувати несправне обладнання, замінити прилад обліку або оформити відсутню документацію.

Звернення до оператора газорозподільної мережі із заявою для повторного підключення — особисто, дистанційно чи поштою.

Підготовка пакету документів — залежить від причини відключення.

Розрахунок за послугу перепідключення — якщо це прописано у договорі.

Надати доступ до оселі фахівцеві — він перевірить стан обладнання, відсутність витоків та відновить подачу газу.

Підписання акту про підключення/перевірка роботи обладнання.

Вартість перепідключення та інші нюанси

Тариф на послугу з перепідключення газу залежить від приводу припинення надання послуги, а також обсягу виконання необхідних робіт.

Зокрема, у випадку наявності заборгованості фіксована плата за виклик представника газової сфери для здійснення процедури повторного підключення може коливатися від 300 до 1 000 грн.

Водночас, якщо домогосподарство накопичило борги і їх не погашає, то власнику оселі може загрожувати відповідальність, адже навіть під час війни постачальники мають законне право подавати до суду та стягувати кошти. Залежно від винесеного судом рішення виконавці зможуть:

арештувати майно боржників;

арештувати рахунки у банку, з яких примусово спишуть заборговані кошти.

Для уникнення боргу клієнти мають дотримуватися чітких правил. Зокрема, необхідно вчасно робити розрахунки за газ — до 25 числа щомісяця.

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