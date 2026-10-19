Борги у газових платіжках: у Нафтогазі зробили попередження
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, за яких обставин може виникнути заборгованість у платіжках за спожитий природний газ. Причин може бути кілька, а тому кожна вимагає окремої уваги з боку клієнта.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію Нафтогазу.
Причини, через які може виникнути борг у квитанціях
Як зазначили у компанії, борг за блакитне паливо у квитанціях може виникати через різні причини, зокрема, технічні помилки. Проте це не завжди означає, що споживач справді винен вказану суму.
"Помітили заборгованість у платіжці за спожитий газ? Не поспішайте хвилюватися! Іноді сума в рахунку може відрізнятися від очікуваної. Причин може бути кілька, тож розповідаємо, на що варто звернути увагу", — йдеться у повідомленні.
У Нафтогазі назвали найбільш поширені помилки, через які може утворитися хибна інформація та виникнути борг:
- Некоректність даних лічильника — помилка під час передачі даних може вплинути на суму нарахувань;
- Несвоєчасність передачі показань лічильника — якщо не передати їх до 5 числа включно, то оператор газорозподільної мережі визначить обсяг споживання газу розрахунковим способом, а не за справжніми даними лічильника.
- Несплачені рахунки — якщо клієнт не оплатив попередні нарахування, то відповідна сума буде відображатися як заборгованість.
Як не мати непорозумінь із нарахуваннями в платіжках
У компанії дали поради клієнтам, як уникнути неправильних даних та появи боргу:
- регулярно перевіряти баланс особового рахунку;
- передавати дані лічильника з 1 до 5 числа щомісяця;
- сплачувати за спожитий газ до 25 числа.
Також там нагадали, що перевіряти баланс, переглядати нарахування та оплачувати рахунки без комісії тепер найбільш зручно в мобільному застосунку "Куб".
Окрім того, у "Кубі" можна внести передоплату за ресурс. Кошти залишаться на балансі особового рахунку та будуть враховані в оплату у разі надходження нового рахунку.
Уточнити питання щодо заборгованості можна, звернувшись до контакт-центру за номерами:
- 066 300 2 888;
- 098 300 2 888;
- 093 300 2 888.
Також можна написати листа на Email: clients@gas.ua.
Реквізити для здійснення розрахунків залишилися без змін:
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";
- ЄДРПОУ 40121452;
- Р/р UA723204780000026006000255925;
- МФО 320478;
- АБ "Укргазбанк".
Раніше Новини.LIVE розповідали, що з жовтня в Україні діють нові правила для комунальних квитанцій для клієнтів. Тепер платіжки мають інший вигляд: рахунки за постачання та розподіл можуть розміщуватися на одному аркуші, проте надалі сплачувати споживачам слід як за дві окремі послуги.
Ще Новини.LIVE писали про те, що у Київводоканалі закликали клієнтів перед зимовим періодом переконатися у коректності роботи приладів обліку опалення та гарячої води. Від цього факту залежатимуть кінцеві цифри у платіжках. Важливо вчасно здійснити замовлення послуги з повірки. Перевірити дату завершення терміну можна у паспорті чи у свідоцтві лічильника.