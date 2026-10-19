Комунальні квитанції, розрахунки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, за яких обставин може виникнути заборгованість у платіжках за спожитий природний газ. Причин може бути кілька, а тому кожна вимагає окремої уваги з боку клієнта.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію Нафтогазу.

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Причини, через які може виникнути борг у квитанціях

Як зазначили у компанії, борг за блакитне паливо у квитанціях може виникати через різні причини, зокрема, технічні помилки. Проте це не завжди означає, що споживач справді винен вказану суму.

"Помітили заборгованість у платіжці за спожитий газ? Не поспішайте хвилюватися! Іноді сума в рахунку може відрізнятися від очікуваної. Причин може бути кілька, тож розповідаємо, на що варто звернути увагу", — йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі назвали найбільш поширені помилки, через які може утворитися хибна інформація та виникнути борг:

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Некоректність даних лічильника — помилка під час передачі даних може вплинути на суму нарахувань; Несвоєчасність передачі показань лічильника — якщо не передати їх до 5 числа включно, то оператор газорозподільної мережі визначить обсяг споживання газу розрахунковим способом, а не за справжніми даними лічильника. Несплачені рахунки — якщо клієнт не оплатив попередні нарахування, то відповідна сума буде відображатися як заборгованість.

Як не мати непорозумінь із нарахуваннями в платіжках

У компанії дали поради клієнтам, як уникнути неправильних даних та появи боргу:

регулярно перевіряти баланс особового рахунку;

передавати дані лічильника з 1 до 5 числа щомісяця;

сплачувати за спожитий газ до 25 числа.

Також там нагадали, що перевіряти баланс, переглядати нарахування та оплачувати рахунки без комісії тепер найбільш зручно в мобільному застосунку "Куб".

Окрім того, у "Кубі" можна внести передоплату за ресурс. Кошти залишаться на балансі особового рахунку та будуть враховані в оплату у разі надходження нового рахунку.



Уточнити питання щодо заборгованості можна, звернувшись до контакт-центру за номерами:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Також можна написати листа на Email: clients@gas.ua.

Реквізити для здійснення розрахунків залишилися без змін:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з жовтня в Україні діють нові правила для комунальних квитанцій для клієнтів. Тепер платіжки мають інший вигляд: рахунки за постачання та розподіл можуть розміщуватися на одному аркуші, проте надалі сплачувати споживачам слід як за дві окремі послуги.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Київводоканалі закликали клієнтів перед зимовим періодом переконатися у коректності роботи приладів обліку опалення та гарячої води. Від цього факту залежатимуть кінцеві цифри у платіжках. Важливо вчасно здійснити замовлення послуги з повірки. Перевірити дату завершення терміну можна у паспорті чи у свідоцтві лічильника.