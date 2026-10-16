Счета за распределение газа: в Газсети рассказали, как изменились квитанции в октябре

Человек с квитанциями, деньгами и телефоном с расчетами. Фото: Новини.LIVE.

С 1 октября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила в отношении коммунальных счетов за газ для потребителей. Теперь они выглядят иначе: счета за поставку и распределение природного газа могут быть на одном листе, однако оплачиваться они должны как две отдельные услуги.

Об этом сообщили в Киевском филиале "Газсети", передают Новини.LIVE.

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Как изменились счета за распределение газа с 1 октября

Как отметили в компании, с октября обновился вид счетов за распределение голубого топлива, а информация в них о начислении и оплате теперь представлена более понятно.

Среди ключевых нововведений — счет за поставку и доставку газа может быть на одном листе. При этом речь идет о предоставлении двух отдельных услуг от разных компаний, где:

Поставка газа — предусматривает расчет за потребленные кубометры газа; Доставка газа — оплату за распределение газа по домам газораспределительными сетями, а также за эксплуатацию/обслуживание.

Реквизиты для осуществления расчетов остались без изменений — в дальнейшем каждая услуга будет требовать отдельной оплаты через личный счет и банковские реквизиты.

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Также на квитанции размещен QR-код, отсканировав который можно оплатить счет через мобильный банкинг.

Кроме того, если клиент пожелает видеть оба счета в одном месте и оплачивать их без бумажных платежек — можно воспользоваться мобильным приложением "Куб", где будут доступны:

начисления за газ и его распределение;

информация о балансе;

история платежей;

возможность оплаты обеих услуг онлайн;

передача данных с газового счетчика.

Зачем ввели новые требования к газовым счетам

Изменения продиктованы реализацией норм европейской Директивы о стандартах платежной информации в газовой сфере. Они призваны сделать счета более прозрачными, понятными и информативными.

Согласно постановлению № 541 Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения в счетах за распределение газа для бытовых потребителей уже закреплены в Кодексе газораспределительных систем.

До октября 2026 года всем украинским операторам газораспределительных сетей рекомендовано привести счета в соответствие с новыми правилами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре некоторым семьям будет доступна государственная поддержка при оплате коммунальных услуг. Можно будет получить скидку до 50%. Ключевым фактором в получении такой льготы будет уровень среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, который не должен превышать налоговую социальную льготу в размере 4 660 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в октябре оформление жилищной субсидии на газ будет невозможно для пенсионеров, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенная задолженность. Пособие назначается исключительно на основе полного расчета. Для этого необходимо оформить справку от Нафтогаза онлайн. В частности, это можно сделать в личном кабинете на портале компании.