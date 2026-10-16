Счета за распределение газа: в Газсети рассказали, как изменились квитанции в октябре

Счета за газ: в Газсети рассказали об изменениях в октябре
С 1 октября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила в отношении коммунальных счетов за газ для потребителей. Теперь они выглядят иначе: счета за поставку и распределение природного газа могут быть на одном листе, однако оплачиваться они должны как две отдельные услуги.
Об этом сообщили в Киевском филиале "Газсети", передают Новини.LIVE.
Как изменились счета за распределение газа с 1 октября
Как отметили в компании, с октября обновился вид счетов за распределение голубого топлива, а информация в них о начислении и оплате теперь представлена более понятно.
Среди ключевых нововведений — счет за поставку и доставку газа может быть на одном листе. При этом речь идет о предоставлении двух отдельных услуг от разных компаний, где:
- Поставка газа — предусматривает расчет за потребленные кубометры газа;
- Доставка газа — оплату за распределение газа по домам газораспределительными сетями, а также за эксплуатацию/обслуживание.
Реквизиты для осуществления расчетов остались без изменений — в дальнейшем каждая услуга будет требовать отдельной оплаты через личный счет и банковские реквизиты.
Также на квитанции размещен QR-код, отсканировав который можно оплатить счет через мобильный банкинг.
Кроме того, если клиент пожелает видеть оба счета в одном месте и оплачивать их без бумажных платежек — можно воспользоваться мобильным приложением "Куб", где будут доступны:
- начисления за газ и его распределение;
- информация о балансе;
- история платежей;
- возможность оплаты обеих услуг онлайн;
- передача данных с газового счетчика.
Зачем ввели новые требования к газовым счетам
Изменения продиктованы реализацией норм европейской Директивы о стандартах платежной информации в газовой сфере. Они призваны сделать счета более прозрачными, понятными и информативными.
Согласно постановлению № 541 Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения в счетах за распределение газа для бытовых потребителей уже закреплены в Кодексе газораспределительных систем.
До октября 2026 года всем украинским операторам газораспределительных сетей рекомендовано привести счета в соответствие с новыми правилами.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре некоторым семьям будет доступна государственная поддержка при оплате коммунальных услуг. Можно будет получить скидку до 50%. Ключевым фактором в получении такой льготы будет уровень среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, который не должен превышать налоговую социальную льготу в размере 4 660 грн.
Еще Новини.LIVE писали, что в октябре оформление жилищной субсидии на газ будет невозможно для пенсионеров, у которых ранее были просроченные платежи и непогашенная задолженность. Пособие назначается исключительно на основе полного расчета. Для этого необходимо оформить справку от Нафтогаза онлайн. В частности, это можно сделать в личном кабинете на портале компании.