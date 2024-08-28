Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар и евро дешевеют, а злотый стабильный — курс валют на сегодня arrow

Доллар и евро дешевеют, а злотый стабильный — курс валют на сегодня

28 августа 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 28 августа
Обмен валюты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В среду, 28 августа 2024 года, курс иностранных валют стал меняться в сторону укрепления гривны. Основные валюты, которыми интересуются украинцы, немного подешевели согласно данным НБУ. Это касается как доллара, так и евро, а вот польский злотый держится почти на том же уровне.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,30 грн (-0,05);
  • евро — 46,10 грн (-0,08);
  • злотый — 10,77 грн (-0,01).
Доллар и евро дешевеют, а злотый стабилен - курс валют на сегодня - фото 1
Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс обмена валют на сегодня

По данным аналитического сайта Kurs, в обменных пунктах обменники уже отреагировали на информацию НБУ и тоже немного снизили цены на доллар, евро и злотый.

Следовательно, сегодня доллар в среднем покупают за 41,13, а продают за 41,57. Евровалюту покупают за 45,79, а в продаже выставляют за 46,45.

В основных украинских банках сегодня таков курс валют. ПриватБанк покупает доллар за 40,86, продает 41,46 (-0,08). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 (0,00), а при продаже — 41,44 (-0,08). В то же время Сбербанк покупает доллар за 41,10 (0,00), продает — за 41,80 (+0,20).

Доллар и евро дешевеют, а злотый стабилен - курс валют на сегодня - фото 2
Средний курс валют в банках и обменных пунктах. Фото: скриншот с сайта Minfin

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Прогноз по рынку валют

Напомним, что недавно Национальный банк Украины оценил ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор допустил, что колебания курса доллара могут быть не только в сторону повышения, но и снижения.

Руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Национальный банк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны.

Также важные новости дня по теме:

курс валют курс доллара курс евро валюта злотый обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:53 Пьют из луж — британская разведка сообщила о дефиците питьевой воды в армии России

09:47 Угроза обстрелов чрезвычайно высокая — сколько кораблей с "Калибрами" подстерегает в Черном море

09:44 Бойцы могут не платить проценты по кредитам — как воспользоваться правом

09:44 Россияне атаковали беспилотниками Запорожскую область — три человека погибли, есть раненые

09:43 В Киеве в суде наказали мужчину, который избил и ограбил дедушку

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

09:30 Центр рекрутинга украинской армии открыли еще в одном городе — подробности

09:26 В трех областях Украины вводят экстренные отключения электроэнергии

09:19 Снова без электричества — на Одесчине введены экстренные отключения

09:19 Глава НБУ объяснил, как новые санкции США повлияли на финансовый сектор России

09:53 Пьют из луж — британская разведка сообщила о дефиците питьевой воды в армии России

09:47 Угроза обстрелов чрезвычайно высокая — сколько кораблей с "Калибрами" подстерегает в Черном море

09:44 Бойцы могут не платить проценты по кредитам — как воспользоваться правом

09:44 Россияне атаковали беспилотниками Запорожскую область — три человека погибли, есть раненые

09:43 В Киеве в суде наказали мужчину, который избил и ограбил дедушку

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

09:30 Центр рекрутинга украинской армии открыли еще в одном городе — подробности

09:26 В трех областях Украины вводят экстренные отключения электроэнергии

09:19 Снова без электричества — на Одесчине введены экстренные отключения

09:19 Глава НБУ объяснил, как новые санкции США повлияли на финансовый сектор России

09:16 В Киеве разоблачили двух наркоторговцев, которые пересылали кокаин в пылесосе

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку