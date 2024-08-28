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Долар та євро дешевшають, а злотий стабільний — курс валют на сьогодні

28 серпня 2024 09:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 28 серпня
Пункт обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У середу, 28 серпня 2024 року, курс іноземних валют почав змінюватись у бік зміцнення гривні. Основні валюти, якими цікавляться українці, трішки подешевшали згідно з даними НБУ. Це стосується як долара, так і євро, а ось польський злотий тримається майже на тому самому рівні. 

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,30 грн (-0,05);
  • євро — 46,10 грн (-0,08);
  • злотий — 10,77 грн (-0,01).
Долар та євро дешевшають, а злотий стабільний — курс валют на сьогодні - фото 1
Курс валют від Нацбанку. Фото: скриншот з сайту НБУ

Курс обміну валют на сьогодні

За даними аналітичного сайту Kurs, в обмінних пунктах обмінниках вже відреагували на інформацію НБУ і теж трішки знизили ціни на долар, євро та злотий.

Отже, сьогодні долар в середньому купують за 41,13, а продають за 41,57. Євровалюту купують за 45,79, а в продажу виставляють за 46,45.

В основних українських банках сьогодні такий курс валют. ПриватБанк купує долар за 40,86, продає 41,46 (-0,08). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 (0,00), а під час продажу — 41,44 (-0,08). Натомість Ощадбанк купує долар за 41,10 (0,00), продає — за 41,80 (+0,20).

Долар та євро дешевшають, а злотий стабільний — курс валют на сьогодні - фото 2
Середній курс валют в банках та обмінних пунктах. Фото: скриншот з сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України оцінив ситуацію на валютному ринку станом на кінець літа 2024 року. Регулятор допустив, що коливання курсу долара може бути не лише у бік підвищення, але й зниження.

Керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Національний банк зацікавлений у тому, аби рух валютного курсу був в обидва боки.

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10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

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