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Доллар и евро дешевеют, злотый растет — какой курс иностранных валют сегодня

6 сентября 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 6 сентября
Человек идет в пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют к утру 6 августа снова изменился. По данным НБУ, доллар и евро подешевели, а злотый в это время растет.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,08 грн (-0,19);
  • евро — 45,58 грн (-0,02);
  • злотый — 10,67 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,32 грн (-0,04), в продаже — 41,39 грн (-0,05). Евровалюта в покупке стоит — 45,79 грн (+0,04), в продаже — 45,96 грн (+0,03).

ПриватБанк доллар покупает за 40,77 грн (-0,13), продает — за 41,37 грн (-0,13). В Райффайзен Банке покупают за 40,85 грн (-0,15), продают — за 41,28 грн (-0,11). В Ощадбанке стоит при покупке 41,05 грн (0,00), при продаже — 41,55 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины.

Доллар и евро дешевеет, злотый растет - какой курс иностранных валют сегодня - фото 1
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар не изменился и при покупке стоит 41,32 грн (0,00), в продаже — 41,40 грн (00,00). Евровалюта при покупке стоит 45,80 грн (0,00), в продаже — 45,98 грн (0,00).

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Отметим, что, по мнению директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс доллара в Украине в 2024 году будет на уровне 41,4 грн, как это и было заложено в государственном бюджете. Однако так будет при условии, если у страны не возникнет проблем с макрофинансовой помощью.

"Если макрофинансовая помощь будет поступать в полном объеме, то будет тот курс, который заложен в государственный бюджет на уровне 41,4 грн. Я думаю, может, немного меньше реальный будет. Впрочем, если у Украины начнутся серьезные политические проблемы с макрофинансированием, то единый способ обеспечить социальные платежи будет возвращение в эмиссию", — цитирует эксперта Медиацентр Украина.

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09:51 Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

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