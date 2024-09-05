Курс доллара, евро и злотого сегодня

Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 5 сентября продолжает меняться не в пользу гривны. По данным НБУ, доллар, евро и польский злотый дорожают. Однако злотый почти не изменился и у него номинальное подорожание.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара

НБУ сегодня установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 41,27 грн (+0,01).

Курс евро

Европейская валюта прибавила в стоимости чуть больше - 45,60 грн (+0,06).

Курс злотого

Злотый, как и доллар, хоть и подорожал, но не много — 10,68 грн (+0,02).

Курс доллара в банках

Коммерческие банки выставили такие цены на доллар. ПриватБанк покупает доллар за 40,90 грн, а продает за 41,50 грн. Ощадбанк покупает доллар за 41,00 грн, а продает за 41,50 грн. Райффайзенбанк купит доллар за 41,00 грн, а продаст за 41,39 грн.

Курс евро в банках

ПриватБанк сегодня покупает европейскую валюту за 44,90 грн, продает за 45,90 грн. Выгоднее продавать евро в Ощадбанке, ведь там его покупают за 45,20 грн, однако продают дороже — за 46,10 грн. В Райффайзенбанке цена евро при покупке составляет 45,20 грн, а при продаже 45,79 грн.

Курс злотого в банках

Польский злотый ПриватБанк сегодня покупает за 10,56 грн, а на продажу выставляет за 10,72 грн. Ощадбанк покупает злотый еще дешевле — за 10,10 грн, на продажу выставляет за 10,75 грн. Райффайзенбанк покупаю польскую валюту вообще за 9,60 грн, а продает за 10,90 грн.

Свежий курс доллара в банках. Скриншот с сайта Minfin

Курс доллара в обменниках

В обменных пунктах доллар сегодня в среднем покупают за 41,35 грн, продают за 41,41 грн.

Курс евро в обменниках

Европейская валюта в обменных пунктах в среднем покупается за 45,80 грн, а выставляется на продажу за 45,95 грн.

Курс злотого в обменниках

Польская валюта в обменниках стоит в среднем при покупке 10,60 грн, а при продаже 10,70 грн.

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Прогноз курса доллара

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, со 2 по 8 сентября основные колебания валютного курса могут варьироваться в пределах 41,10–41,40 грн за доллар. Между тем, валютный коридор на межбанковском рынке, вероятно, составит 41,00 —41,60 грн за доллар, тогда как на наличном рынке курс будет колебаться в диапазоне 41,20 — 41,80 грн за доллар.

В комментарии РБК-Украина Лесовой отметил, что новые валютные условия обеспечат определенную стабильность и предсказуемость.