МВФ потребует повышения курса доллара и налогов, — Bloomberg

Здание МВФ. Фото: sud.ua

Международный валютный фонд (МВФ) будет настаивать на ослаблении курса гривны и повышении налогов. Соответствующие действия в этом направлении уже предпринимаются во время переговоров по расширенному финансированию Украины, которые стартовали на текущей неделе.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

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Так, МВФ собирается настаивать на повышении курса доллара и введении более высоких налогов, которые будут вынуждены платить украинцы во время войны.

Как отмечают журналисты, украинская национальная валюта потеряла более 10% с октября 2023 года, когда был отменен фиксированный обменный курс. По информации источников, девальвация гривны может подвергнуть сомнению способность Национального банка поддерживать валютную стабильность.

Поэтому Нацбанк может сопротивляться таким планам МВФ, не желая "допускать дальнейшего ослабления гривны".

"Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс. По словам источников, девальвация сомневается в способности центрального банка поддерживать ценовую стабильность", — говорится в материале.

Так, руководитель НБУ Андрей Пышный ранее заявил, что работу в рамках миссии МВФ сосредоточат на повышении возможностей аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия финансовых нужд государственной казны.

"Задача действительно непростая. Мы видим, что в его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке", — цитирует его Bloomberg.

Журналисты подчеркивают, что выполнение украинскими властями требований фонда может повлиять не только на экономическую ситуацию, ведь обесценение гривны и высокие налоги "нанесут политический ущерб".

По словам аналитиков, по последним оценкам правительства, в 2025 году дефицит госбюджета достигнет 15 млрд долларов. Речь идет о сумме без учета поддержки западных партнеров Украины.

"Чтобы помочь закрыть эту дыру, МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступление в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования для Минфина", — сообщили в агентстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга, включавшей тринадцать серий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, выпущенных Укравтодором. Благодаря этой сделке государственный долг сократился на около 9 млрд долларов.

Также мы писали, что на 31 июля 2024 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов. В июле 2024 года долг Украины вырос на 206,16 млрд гривен в гривневом эквиваленте и на 3,20 млрд долларов в долларовом эквиваленте.