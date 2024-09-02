НБУ скоротив підтримку гривні через зниження попиту на валюту

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на міжбанківському ринку скоротився попит на валюту. Національний банк у серпні продав майже на 20% менше валюти проти попереднього місяця для підтримки курсу гривні.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Як зазначають у НБУ, у серпні поточного року було продано на міжбанківському валютному ринку 2 679,3 млрд доларів. Показник на 19,2% менший проти липня, коли продали 3,316 млрд доларів. Обсяг валютних інтервенцій є мінімальним із квітня цього року.

Графіка. Джерело: НБУ

Загалом з початку року Національний банк продав на міжбанківському ринку 20,165 млрд доларів.

Продажі валюти. Джерело: дані НБУ

Підтримка курсу гривні НБУ

Європейський Союз (ЄС) та США у червні надали транші на 4,5 млрд доларів та 3,9 млрд доларів відповідно. У 2024 році міжнародна допомога сягнула 24,5 млрд доларів. Таким чином, витрати Нацбанку на підтримку курсу національної валюти менші, ніж обсяг наданої допомоги. Міжнародні резерви мають надалі збільшитись.

Нацбанк за рахунок продажу валюти дозволяє безготівковому ринку балансувати. Регулятор контролює ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс. За підсумками торгів встановлюють офіційний курс на наступний банківський день.

У серпні курс долара коливався у діапазоні 41 — 41,35 грн/долар. За місяць підвищився на 0,4%, до 41,19 грн/долар, а з початку 2024 року подорожчав на 8,4%.

Офіційний курс долара, встановлений НБУ на 2 вересня, становить 41,05 грн (-0,13).

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Minfin, основними мотиваторами для валютного ринку України цього тижня будуть поточні господарські розрахунки бізнесу після початку нового звітного періоду, у тому числі розрахунки з персоналом за підсумками серпня.

Також ми писали, що нещодавно Національний банк оцінив ситуацію на валютному ринку станом на кінець літа 2024 року. Регулятор допустив, що коливання курсу долара може бути не лише у бік підвищення, але й зниження.