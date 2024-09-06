Курс долара, євро та злотого сьогодні 6 вересня

Людина йде в пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс валют на ранок 6 серпня знову змінився. За даними НБУ, долар та євро подешевшали, а злотий тим часом зростає.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,08 грн (-0,19);

євро — 45,58 грн (-0,02);

злотий — 10,67 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,32 грн (-0,04), у продажу — 41,39 грн (-0,05). Євровалюта у купівлі коштує — 45,79 грн (+0,04), у продажу — 45,96 грн (+0,03).

ПриватБанк долар купує за 40,77 грн (-0,13), продає — 41,37 грн (-0,13). У Райффайзен Банку купують за 40,85 грн (-0,15), продають — за 41,28 грн (-0,11). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,05 грн (0,00), під час продажу — 41,55 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар не змінився і у купівлі коштує 41,32 грн (0,00), у продажу — 41,40 грн (00,00). Євровалюта у купівлі коштує 45,80 грн (0,00), у продажу — 45,98 грн (0,00).

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Зазначимо, що на думку директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, курс долара в Україні у 2024 році буде на рівні 41,4 грн, як це і було закладено у державному бюджеті. Однак так буде за умови, що у країни не виникне проблем з макрофінансовою допомогою.



"Якщо макрофінансова допомога надходитиме у повному обсязі, то буде той курс, що закладений у державний бюджет на рівні 41,4 грн. Я думаю, може, трошки менший реальний буде. Утім, якщо в України розпочнуться серйозні політичні проблеми із макрофінансуванням, то єдиний спосіб забезпечити соціальні платежі буде повернення до емісії", — цитує експерта Медіацентр Україна.