Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня arrow

Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня

4 сентября 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня
Люди возле обмена валют. Иллюстрационное фото: KyivLine
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют на сегодня, 4 сентября продолжает меняться. По данным НБУ, доллар, евро и польский злотый дорожают. Однако злотый почти не изменился и его подорожание номинальное.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Официальный курс валют

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар - 41,26 грн (+0,17);
  • евро - 45,54 грн (+0,08);
  • злотый - 10,64 грн (+0,01).
None - фото 1
Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,40 — 41,45 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 45,75 — 45,90 грн.

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,60 — 10,70 грн.

Курс валют в банках

ПриватБанк покупает доллар за 40,85 (+0,05) гривен, продает за 41,45 (+0,05). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 (+0,10), а при продаже — 41,43 (-0,04). Сбербанк покупает доллар за 41,00 (-0,05), продает — за 41,50 (-0,10). В то же время Укрсиббанк покупает американскую валюту за 41,00 (+0,05) грн, а продает за 41,55 (+0,05). В Universal Bank доллар при покупке стоит 40,50 (+0,10) грн, в продаже — 41,50 (+0,10).

Относительно евровалюты, ПриватБанк покупает евро за 44,90 (-0,15) грн, продает за 45,90 (-0,15). Евро при покупке в Райффайзен Банке стоит 45,10 (0,00), а при продаже — 45,82 (-0,06). Сбербанк сегодня покупает евро за 45,10 (-0,45), продает — за 46,00 (-0,45). Укрсиббанк покупает евровалюту за 45,15 (-0,35) грн, а продает за — 46,05 (-0,35). В Universal Bank евро при покупке стоит 44,40 (0,00) грн, а в продаже — 45,90 (0,00).

Доллар, евро и злотый дорожают - курс иностранных валют на сегодня - фото 2
Заголовок

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Прогноз курса доллара

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, со 2 по 8 сентября основные колебания валютного курса могут варьироваться в пределах 41,10–41,40 грн за доллар . Между тем, валютный коридор на межбанковском рынке, вероятно, составит 41,00-41,60 грн за доллар , тогда как на наличном рынке курс будет колебаться в диапазоне 41,20-41,80 грн за доллар.

В комментарии РБК-Украина Лесовой отметил, что новые валютные условия обеспечат определенную стабильность и предсказуемость.

курс валют курс гривны курс доллара курс евро валюта обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:31 Увеличение групп отключения и ремонтные работы — какая ситуация со светом в Одессе сегодня

09:30 На это нужно время — эксперт ответил, что с восстановлением Киевской ГЭС после обстрела

09:27 Оккупанты нанесли удары по Харьковщине — один человек погиб, есть раненые

09:26 Ракетный обстрел Львова — Лубинец прокомментировал российский террор

09:20 В результате удара по Кривому Рогу повреждены учебные заведения и гражданская инфраструктура

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:15 ПриватБанк будет предоставлять компенсации за украинские товары — детали

09:06 Выбиты окна и руины домов — новые видео и фото последствий атаки по Львову

09:05 Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня

09:03 Число погибших во Львове увеличилось до семи, — Садовый

08:59 Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов

09:31 Увеличение групп отключения и ремонтные работы — какая ситуация со светом в Одессе сегодня

09:30 На это нужно время — эксперт ответил, что с восстановлением Киевской ГЭС после обстрела

09:27 Оккупанты нанесли удары по Харьковщине — один человек погиб, есть раненые

09:26 Ракетный обстрел Львова — Лубинец прокомментировал российский террор

09:20 В результате удара по Кривому Рогу повреждены учебные заведения и гражданская инфраструктура

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:15 ПриватБанк будет предоставлять компенсации за украинские товары — детали

09:06 Выбиты окна и руины домов — новые видео и фото последствий атаки по Львову

09:05 Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня

09:03 Число погибших во Львове увеличилось до семи, — Садовый

08:59 Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку на Львов

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали