Курс доллара, евро и злотого сегодня

Доллар, евро и злотый дорожают — курс иностранных валют на сегодня
Курс валют на сегодня, 4 сентября продолжает меняться. По данным НБУ, доллар, евро и польский злотый дорожают. Однако злотый почти не изменился и его подорожание номинальное.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Официальный курс валют
Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:
- доллар - 41,26 грн (+0,17);
- евро - 45,54 грн (+0,08);
- злотый - 10,64 грн (+0,01).
Курс валют на "черном" рынке
Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,40 — 41,45 грн.
В это же время "черный" курс евро составлял 45,75 — 45,90 грн.
Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,60 — 10,70 грн.
Курс валют в банках
ПриватБанк покупает доллар за 40,85 (+0,05) гривен, продает за 41,45 (+0,05). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 (+0,10), а при продаже — 41,43 (-0,04). Сбербанк покупает доллар за 41,00 (-0,05), продает — за 41,50 (-0,10). В то же время Укрсиббанк покупает американскую валюту за 41,00 (+0,05) грн, а продает за 41,55 (+0,05). В Universal Bank доллар при покупке стоит 40,50 (+0,10) грн, в продаже — 41,50 (+0,10).
Относительно евровалюты, ПриватБанк покупает евро за 44,90 (-0,15) грн, продает за 45,90 (-0,15). Евро при покупке в Райффайзен Банке стоит 45,10 (0,00), а при продаже — 45,82 (-0,06). Сбербанк сегодня покупает евро за 45,10 (-0,45), продает — за 46,00 (-0,45). Укрсиббанк покупает евровалюту за 45,15 (-0,35) грн, а продает за — 46,05 (-0,35). В Universal Bank евро при покупке стоит 44,40 (0,00) грн, а в продаже — 45,90 (0,00).
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Прогноз курса доллара
По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, со 2 по 8 сентября основные колебания валютного курса могут варьироваться в пределах 41,10–41,40 грн за доллар . Между тем, валютный коридор на межбанковском рынке, вероятно, составит 41,00-41,60 грн за доллар , тогда как на наличном рынке курс будет колебаться в диапазоне 41,20-41,80 грн за доллар.
В комментарии РБК-Украина Лесовой отметил, что новые валютные условия обеспечат определенную стабильность и предсказуемость.
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