Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день arrow

Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

30 августа 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 30 августа
Обмен валюты. Фото: Новини. LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс иностранных валют по данным НБУ, по состоянию на утро, 30 августа 2024 года, дешевеет. В частности, речь идет о долларе, евро и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,19 грн (-0,06).

Курс доллара в банках тоже стал ниже. Валюта стоит в среднем при покупке 41,00 грн (-0,04), а при продаже — 41,48 грн (-0,04).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 41,33 грн (-0,01), в продаже — 41,42 грн (-0,02).

Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день - фото 1

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 45,70 грн (-0,17).

Курс евровалюты в банках также упал и составляет при покупке 45,53 грн (-0,11), а в продаже – 46,19 (-0,15).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,80 грн (-0,02), при продаже — 46,00 грн (-0,03).

Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день - фото 2

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в пятницу составляет — 10,65 грн (-0,02).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке 10,29 грн (-0,04), а при продаже – 10,80 грн (0,05).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,60 грн (0,00), продают за 10,73 грн (0,00).

Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день - фото 3

Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) тоже по состоянию на сегодняшний день дешевеет. При покупке стоимость составляет 1,752 грн (-0,002), в продаже — 1,878 грн (-0,002).

В то же время британский фунт стерлингов (GBP) при покупке подорожал. Его покупают за 53,11 грн (+0,05), а продают за 54,76 грн (-0,04).

Канадский доллар (CAD) также дорожает. Средняя цена в банках при покупке составляет 29,68 грн (+0,11), при продаже — 30,71 грн (+0,12).

Прогноз по рынку валют

Ситуация на валютном рынке Украины в 2024 году будет в значительной степени зависеть от нескольких факторов. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал профессор кафедры экономической теории НаУКМА Игорь Бураковский.

По его словам, первым важным фактором станет способность Украины возобновить экспорт, который существенно снизился в 2023 году.

Второй фактор, который будет влиять на валютный рынок — это импорт. В частности, что именно и в каких объемах страна будет закупать.

Также ситуация на валютном рынке в следующем году будет зависеть от финансовой помощи международных партнеров Украины. Речь идет об объемах помощи и графике ее поступления.

Также важные новости дня по теме:

НБУ курс валют курс доллара курс евро криптообменники обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте — кого это касается

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

09:02 В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось

09:02 Судаков объяснил, почему остался доволен результатами жеребьевки ЛЧ

09:02 СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

08:46 Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

08:43 В Харькове исчезла коляска с ребенком — правоохранители оперативно разыскали младенца

08:40 Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

08:37 Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

09:05 Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте — кого это касается

09:05 Доллар, евро и злотый подешевели — какой курс валют на сегодняшний день

09:02 В Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта — где именно и что случилось

09:02 Судаков объяснил, почему остался доволен результатами жеребьевки ЛЧ

09:02 СБУ, здесь и для вас работа — Юрий Игнат отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

09:02 Трудоустройство в школу без ВУД — возможно ли это во время военного положения

08:46 Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

08:43 В Харькове исчезла коляска с ребенком — правоохранители оперативно разыскали младенца

08:40 Операция в Курской области — СМИ назвали причины, мешающие Путину вернуть территории

08:37 Минимальная пенсия в Украине — какие выплаты будут в сентябре

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали