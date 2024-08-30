Курс доллара, евро и злотого сегодня 30 августа

Обмен валюты. Фото: Новини. LIVE

Курс иностранных валют по данным НБУ, по состоянию на утро, 30 августа 2024 года, дешевеет. В частности, речь идет о долларе, евро и польском злотом.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,19 грн (-0,06).

Курс доллара в банках тоже стал ниже. Валюта стоит в среднем при покупке 41,00 грн (-0,04), а при продаже — 41,48 грн (-0,04).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 41,33 грн (-0,01), в продаже — 41,42 грн (-0,02).

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 45,70 грн (-0,17).

Курс евровалюты в банках также упал и составляет при покупке 45,53 грн (-0,11), а в продаже – 46,19 (-0,15).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,80 грн (-0,02), при продаже — 46,00 грн (-0,03).

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в пятницу составляет — 10,65 грн (-0,02).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке 10,29 грн (-0,04), а при продаже – 10,80 грн (0,05).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,60 грн (0,00), продают за 10,73 грн (0,00).

Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) тоже по состоянию на сегодняшний день дешевеет. При покупке стоимость составляет 1,752 грн (-0,002), в продаже — 1,878 грн (-0,002).

В то же время британский фунт стерлингов (GBP) при покупке подорожал. Его покупают за 53,11 грн (+0,05), а продают за 54,76 грн (-0,04).

Канадский доллар (CAD) также дорожает. Средняя цена в банках при покупке составляет 29,68 грн (+0,11), при продаже — 30,71 грн (+0,12).

Прогноз по рынку валют

Ситуация на валютном рынке Украины в 2024 году будет в значительной степени зависеть от нескольких факторов. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал профессор кафедры экономической теории НаУКМА Игорь Бураковский.

По его словам, первым важным фактором станет способность Украины возобновить экспорт, который существенно снизился в 2023 году.

Второй фактор, который будет влиять на валютный рынок — это импорт. В частности, что именно и в каких объемах страна будет закупать.

Также ситуация на валютном рынке в следующем году будет зависеть от финансовой помощи международных партнеров Украины. Речь идет об объемах помощи и графике ее поступления.