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Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні

30 серпня 2024 09:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 30 серпня
Пункт обміну валют. Фото: Новини. LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс іноземних валют за даними НБУ, станом на ранок, 30 серпня 2024 року, дешевшає. Зокрема, мова йде про доллар, євро та польский злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні складає — 41,19 грн (-0,06).

Курс долара у банках також став нижче. Валюта коштує в середньому в купівлі 41,00 грн (-0,04), а при продажі 41,48 грн (-0,04).

Курс долара в обмінниках при купівлі складає 41,33 грн (-0,01), у продажу — 41,42 грн (-0,02).

Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні - фото 1

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 45,70 грн (-0,17).

Курс євровалюти у банках також впав і становить при купівлі 45,53 грн (-0,11), а у продажу — 46,19 (-0,15).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 45,80 грн (-0,02), при продажі — 46,00 грн (-0,03).

Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні - фото 2

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ курс злотого у п'ятницю становить — 10,65 грн (-0,02).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі складає 10,29 грн (-0,04), а при продажі — 10,80 грн (0,05).

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,60 грн (0,00), продають за 10,73 грн (0,00).

Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні - фото 3

Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) теж станом на сьогодні дешевшає. У купівлі вартість складає 1,752 грн (-0,002), у продажу — 1,878 грн (-0,002).

Водночас британський фунт стерлінгів (GBP) при покупці подорожчав. Його купують за 53,11 грн (+0,05), а продають за 54,76 грн (-0,04).

Канадський долар (CАD) також дорожчає. Середня ціна в банках при покупці складає 29,68 грн (+0,11), при продажу — 30,71 грн (+0,12).

Прогноз щодо ринку валют

Ситуація на валютному ринку України у 2024 році значною мірою залежатиме від кількох факторів. Про це в ефірі "Еспресо" розповів професор кафедри економічної теорії НаУКМА Ігор Бураковський.

За його словами, першим важливим чинником буде здатність України відновити експорт, який суттєво знизився у 2023 році.

Другий фактор, що впливатиме на валютний ринок — це імпорт. Зокрема, що саме і в яких обсягах країна буде закуповувати.

Також ситуація на валютному ринку наступного року залежатиме від фінансової допомоги міжнародних партнерів України. Мова йде обсяги допомоги та графіки її надходження.

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