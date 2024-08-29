Курс доллара, евро и злотого сегодня, 29 августа

Обмен валюты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В финансовых учреждениях и обменниках в четверг, 29 августа, снова вырос курс доллара и евро. Национальный банк Украины также обновил официальный курс в направлении повышения.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,25 грн (-0,05);

евро — 45,87 грн (-0,23);

злотый — 10,68 (-0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар тоже подешевел. В среднем в покупке стоит 41,045 грн (-0,085), в продаже — 41,515 грн (-0,055). Евровалюта в покупке стоит — 45,63 грн (-0,16), в продаже — 46,3 грн (-0,15).

ПриватБанк доллар покупает за 40,85 грн (-0,01), продает — 41,45 грн (-0,12). В Райффайзен Банке покупают за 41,1 грн (0,00), продают — за 41,4 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке доллар стоит 41,00 грн (0,00), при продаже — 41,55 грн (+0,11).

Курсы валют. Фото: Kurs

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,38 грн (0,00), в продаже — 41,45 грн (+0,00). Евровалюта в покупке стоит 45,94 грн (+0,03), в продаже — 46,12 грн (+0,01).

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