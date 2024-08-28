Курс валют в Украине — эксперты дали прогноз на осень

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Осенью 2024 года не ожидается существенного повышения курса доллара. Национальный банк Украины намерен поддерживать стабильность на валютном рынке и избегать резких колебаний.

Об этом говорится в материале РБК-Україна.

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Нацбанк подчеркнул, что продолжит активное присутствие на межбанковском рынке для компенсации дефицита валюты и стабилизации курсовой динамики, предотвращая резкие колебания. Иными словами, колебания курса будут умеренными, а его стабильность будет обеспечена из-за продажи валюты.

Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что НБУ не позволит резкого повышения курса доллара. В компании прогнозируют, что до конца года курс останется в пределах 41-42 грн/доллар, с возможным повышением до 42,5 грн/доллар.

"Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1-2% и больших колебаний не будет", — объяснил он.

Высокие темпы роста курса доллара не прогнозирует и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Мы лишь немного пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, Нацбанк намерен отменить действующие во время войны валютные ограничения. Да, НБУ хочет рассмотреть возможность упрощения валютных ограничений для украинских компаний, чтобы они могли оплатить некоторые импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года.

Мы также писали, что НБУ на прошлой неделе повысил официальный курс американской валюты до 41,21 грн/долл. (+0,10 грн). В то же время фиксируют сокращение структурного дефицита валюты на межбанковском валютном рынке.