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НБУ установит жесткий контроль за финансовым рынком — детали

30 августа 2024 08:36
Ксения Симонова - Редактор
Нацбанк готовится установить жесткий контроль за финансовым рынком
Здание Национального банка. Фото: Bank.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) установит более жесткий контроль за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц. Для этого он изменил свою организационную структуру.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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Как отмечается, с целью улучшения институциональной возможности регулятор реорганизует отдел мониторинга связанных с банками лиц. На его базе появится управление мониторинга связанных лиц.

Ожидается, что это поможет:

  • большей эффективности осуществления мониторинговых функций и определения лиц, связанных с банками;
  • внедрить выполнение мониторинговых и надзорных функций за лицами, связанными с небанковскими финучреждениями.

В этой связи в управление мониторинга связанных лиц передадут все функции, которые выполнял Отдел мониторинга. Кроме того, управление получит новые функции, предусмотренные украинским законодательством. А именно:

  • будет выявлять при осуществлении надзора за банками и небанковскими финучреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанных с банками и небанковскими финучреждениями;
  • будет нарабатывать предложения по определению лиц связанных с банками и небанковскими финучреждениями, вносить соответствующие вопросы на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзору платежных систем и Комитету по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг;
  • будет осуществлять контроль за операциями банков и небанковских финучреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения ими требований законодательства относительно определения таких лиц.

Что еще стоит знать

Напомним, банки не имеют права самостоятельно наказывать клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Однако согласно законодательству они могут прекратить сотрудничество с клиентом в случае выявления подозрительных финансовых операций.

Также мы писали, что НБУ обновил правила кассовых операций в нацвалюте. Теперь ФЛП и юрлица не смогут получать наличные по расчетам с гражданами, если перевод средств осуществляется без открытия счета.

НБУ банки финансы контроль

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