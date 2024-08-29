Курс долара, євро та злотого сьогодні, 29 серпня

Вартість валют в Україні — нові ціни на долар та євро
У фінансових установах та обмінниках у четвер, 29 серпня, знизився курс долара та євро. Національний банк України також оновив офіційний курс.
Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,25 грн (-0,05);
- євро — 45,87 грн (-0,23);
- злотий — 10,68 (-0,09).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар теж подешевшав. У середньому у купівлі коштує 41,045 грн (-0,085), у продажу — 41,515 грн (-0,055). Євровалюта у купівлі коштує — 45,63 грн (-0,16), у продажу — 46,3 грн (-0,15).
ПриватБанк долар купує за 40,85 грн (-0,01), продає — 41,45 грн (-0,12). У Райффайзен Банку купують за 41,1 грн (0,00), продають — за 41,4 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі долар коштує 41,00 грн (0,00), під час продажу — 41,55 грн (+0,11).
Курс валют в обмінниках
За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,38 грн (0,00), у продажу — 41,45 грн (+0,00). Євровалюта у купівлі коштує 45,94 грн (+0,03), у продажу — 46,12 грн (+0,01).
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