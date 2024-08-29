Курс долара, євро та злотого сьогодні, 29 серпня

Пункт обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У фінансових установах та обмінниках у четвер, 29 серпня, знизився курс долара та євро. Національний банк України також оновив офіційний курс.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,25 грн (-0,05);

євро — 45,87 грн (-0,23);

злотий — 10,68 (-0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар теж подешевшав. У середньому у купівлі коштує 41,045 грн (-0,085), у продажу — 41,515 грн (-0,055). Євровалюта у купівлі коштує — 45,63 грн (-0,16), у продажу — 46,3 грн (-0,15).

ПриватБанк долар купує за 40,85 грн (-0,01), продає — 41,45 грн (-0,12). У Райффайзен Банку купують за 41,1 грн (0,00), продають — за 41,4 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі долар коштує 41,00 грн (0,00), під час продажу — 41,55 грн (+0,11).

Курс валют. Фото: Kurs

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,38 грн (0,00), у продажу — 41,45 грн (+0,00). Євровалюта у купівлі коштує 45,94 грн (+0,03), у продажу — 46,12 грн (+0,01).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.