Ежемесячные выплаты социально незащищенным украинцам — кто будет получать в Киеве

Человек считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Отдельные категории украинцев в Киеве будут получать ежемесячные выплаты в течение 2025 года. Финансовая поддержка будет предоставляться в рамках городской программы "Турбота. Назустріч киянам".

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

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От 1,2 до 2,5 тыс грн — кому выплатят деньги

Финансовую поддержку будут оказывать людям с инвалидностью, детям-сиротам и другим гражданам, которые считаются социально незащищенными. Также деньги будут выплачивать внутренне перемещенным лицам, если у них есть регистрация в органах социальной защиты Киева.

Сколько будут выплачивать гражданам:

детям с инвалидностью подгруппы А, детям-сиротам, детям с инвалидностью под опекой или в опекунских семьях'ях, а также людям с инвалидностью I группы подгруппы А, пенсия которых ниже трех прожиточных минимумов — по 2,5 тыс. грн;

детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью I группы с аналогичными пенсиями, а также родителям детей с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в паллиативной помощи — по 2 тыс. грн;

лицам с инвалидностью II группы, которые пользуются социальным пособием — по 1,2 тыс. грн.

Выплаты будут зачисляться на банковские счета или же деньги вместе с пенсиями будут доставлять почтальоны из "Укрпочты".

Кому из украинцев выплатят 700 долларов помощи

До конца января граждане могут регистрироваться в грантовой программе, которую создал Датский совет по делам беженцев DRC. 700 долларов украинцы смогут потратить на профессиональное образование и повышение квалификации. Регистрация доступна для украинцев из семи областей.

Ранее мы рассказывали, что украинцы в январе могут потерять свою пенсию. Это произойдет по ряду причин.

Также мы писали, что молодым семьям в Чернигове будут предоставлять большую денежную помощь при рождении детей. Выплаты вырастут в 2025 году.