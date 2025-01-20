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Є чотири причини — чому українців позбавляють пенсій

20 січня 2025 06:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пенсії у 2025 році — кого і чому можуть позбавити виплат
Пенсіонери у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деяких українців можуть позбавити пенсійних виплат у 2025 році. Надходження заблокують, якщо пенсіонери порушать чотири основни правила.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

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Причини, які вплинуть на зупинку пенсійних нарахувань, передбачені у Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Так, гроші не надходитимуть, якщо:

  • виплати призначили на підставі документів з недостовірними відомостями;
  • отримувач пенсії помер;
  • пенсіонер півроку не отримував виплат;
  • пенсіонер виїхав за кордон в країну, яка не має з Україною відповідного пенсійного договору.

Чи можна відновити нарахування 

Для цього, як зазначають у ПФУ, потрібно подати відповідну заяву до держструктуру. Зробити це можна особисто або поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон. Якщо скористатися останнім варіантом, тоді до заяви треба додати: 

  • копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;
  • оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);
  • копія українського паспорта.

Компенсація за розміщення ВПО — що змінилося 

З січня 2025 року компенсацію за прихисток ВПО виплачує Пенсійний фонд. А вже з 1 березня установа вирішуватиме, хто з українців може розраховувати на виплату компенсацій. 

Власники житла, які були внесені до списків на отримання компенсації витрат раніше, можуть не звертатися до ПФУ,  оскільки виплати продовжать автоматично.

Нагадаємо, держава доплачує громадянам понад 2 тис. грн до основної пенсії. Щоби отримувати таку надбавку, українці мають відповідати певним критеріям. 

Також ми писали, як українцям можна отримати пенсію у понад 10 тис. грн. Розмір майбутньої пенсії можна змінити завдяки благодійним внескам. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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