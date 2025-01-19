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Виплати при народженні дитини — де платитимуть втричі більше

19 січня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати при народженні дитини 2025 — де виплачуватимуть більшу допомогу
Молоде подружжя з дитиною. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Фінансова допомога від держави для породіль в Україні у 2025 році виплачуватиметься, попри повномасштабну війну з Росією. Батьки, як і у 2024-му, отримають понад 41 тис. грн. При цьому деякі регіони надають сім'ям додаткову підтримку. Так, наприклад, у Чернігові хочуть збільшити виплати в рамках міської програми з підтримки народжуваності, тож деякі громадяни отримуватимуть значно більші суми.

Як повідомили у Чернігівській міськраді, виконавчий комітет вже погодив рішення збільшити розмір фінансової допомоги при народженні дітей. 

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Розмір оновлених виплат має бути таким:

  • 15 тис. грн, якщо народилася перша дитина (було 5 тис.грн);
  • 30 тис. грн за народження другої дитини (а не 10 тис. грн);
  • 60 тис. грн, якщо на світ з′явилася третя дитина (замість 20 тис.грн.

Рішення виконавчого комітету ще мають погодити місцеві депутати під час найближчого засідання ради.

Виплати багатодітним сім'ям у 2025 році

Столична влада надасть допомогу багатодітним сім'ям, серед яких і внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виховують трьох і більше дітей. Сума одноразової допомоги становити 7,5 тис. грн на кожну дитину. 

Гроші виплатить на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

Тим часом нагадаємо, що фінансову підтримку українцям у 2025 році надасть УВК ООН. В організації вже визначили, що кошти отримають: 

  • ВПО;
  • люди, які після вимушеного від'їзду повернулися на попереднє місце проживання.

Також ми розповідали, що уряд хоче змінити соціальні виплати для населення. Реформа має відбутися впродовж 2025 року.

виплати діти гроші матеріальна допомога соціальна допомога

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13:45 В Одесі затримано ділка з вибухівкою та гранатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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