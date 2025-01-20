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Українцям доступна допомога від USAID у 700 доларів — умови

20 січня 2025 13:24
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від USAID — хто з українців може отримати 700 доларів допомоги
Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть долучитися до грантової програми професійної освіти та підвищення кваліфікації Данської ради у справах біженців DRC у партнерстві з USAID. Реєстрацію на виплати продовжили до кінця січня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні DRC у соцмережі Facebook.

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Детальніше про програму підтримки від DRC и USAID

Загалом Данська рада у справах біженців DRC разом з USAID надає українцям гранти до 5 тис. доларів. Програма покликана надати підтримку малим і середнім підприємствам та підприємцям під час війни.

Проте у січні громадяни можуть отримати виплату до 700 доларів на оплату професійної освіти та підвищення кваліфікації.

"Шукаєте нові можливості для розвитку? Хочете підвищити свою кваліфікацію або опанувати нову професію?  DRC пропонує гранти на навчання до $700 для отримання професійної освіти чи підвищення кваліфікації!", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися на допомогу можуть громадяни з семи областей. А саме:

  • Дніпропетровської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Запорізької;
  • Харківської;
  • Сумської;
  • Чернігівської.

Перевагу отримають:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • самотні батьки/матері;
  • вагітні жінки або жінки, які годують (або ті, хто проживає з такою людиною);
  • люди з інвалідністю чи хронічними хворобами (або ті, хто проживають з такими особами).

Курси, на які можна витратити кошти:

  • можна обрати курс на власний розсуд, однак програма навчання повинна відповідати актуальним потребам ринку праці;
  • термін курсу не може перевищувати шість місяців (він має завершитись до червня поточного року).

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: DRC

Процес подання заявки на виплати

Всі охочі мають заповнити анкету та подати заявку за наступним посиланням.

"Будь ласка, заповнюйте аплікаційну форму повністю і правдиво. Ми не розглядатимемо заявки від третіх осіб або осіб, які не мають прямого відношення до бізнесу, що звертається за підтримкою", — зауважують організатори.

Кінцевий термін подачі заявок — 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, в Україні стартувала реєстрація на багатоцільову фіндопомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Йдеться про суму у 10,8 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що з січня 2025 року максимальний розмір допомоги з безробіття становитиме 8 тис. гривень. Сума цьогоріч не зросла, адже не змінився показник мінімальної зарплати.

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