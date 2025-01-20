Щомісячні виплати соціально незахищеним українцям — хто отримуватиме у Києві

Додаткові гроші щомісяця — кому з українців платитимуть
Окремі категорії українців у Києві отримуватимуть щомісячі виплати впродовж 2025 року. Фінансова підтримка надаватиметься в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".
Про це написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заступниця очільника КМДА з питань самоврядних повноважень Марина Хонда.
Від 1,2 до 2,5 тис грн — кому виплатять гроші
Фінансову підтримку надаватимуть особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим громадянам, які вважаються соціально незахищеними. Також гроші виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам, якщо вони мають реєстрацію в органах соціального захисту Києва.
Скільки виплачуватимуть громадянам:
- дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю під опікою або в опікунських сім'ях, а також людям з інвалідністю I групи підгрупи А, пенсія яких нижча за три прожиткові мінімуми — по 2,5 тис. грн;
- дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи з аналогічними пенсіями, а також батькам дітей з тяжкими захворюваннями, які потребують паліативної допомоги — по 2 тис. грн;
- особам з інвалідністю II групи, які користуються соціальною допомогою — по 1,2 тис. грн.
Виплати зараховуватимуться на банківські рахунки або гроші разом із пенсіями доставлятимуть листоноші з "Укрпошти".
Кому з українців виплатять 700 доларів допомоги
До кінця січня громадяни можуть реєструватися в грантовій програмі, яку створила Данська рада у справах біженців DRC. 700 доларів громадяни зможуть витратити на професійну освіту та підвищення кваліфікації. Реєстрація доступна для українців з семи областей.
Раніше ми розповідали, що українці у січні можуть втратити свою пенсію. Це станеться з низки причин.
Також ми писали, що молодим сім′ям у Чернігові надаватимуть більшу грошову допомогу при народженні дітей. Виплати зростуть у 2025 році.
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