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40 тис. гривень допомоги від держави — хто зможе отримати гроші

18 січня 2025 12:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Соціальні виплати в Україні — хто отримуватиме більшу допомогу
Дві купюри по тисячі гривень. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні хочуть змінити систему підтримки людей, які отримали травму або зіткнулися із серйозною хворобою після 1 липня 2026 року. Для цього у Міністерстві соціальної політики створили проєкт закону, який передбачає впровадження нового механізму соціального страхування — "єПотенціал".

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

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Якою буде реформа 

Передбачається, що реформа торкнеться громадян, які отримали страхування в системі загальнообовʼязкового соціального страхування. Очікується, що завдяки реформі громадяни отримуватимуть допомогу швидше та ефективніше, а взаємодія між населенням та державою цифровізують.

Також міністерство планує зробити більш якіснішою підтримку для ветеранів, які потребують лікування, реабілітації чи допомоги у пошуках роботи. Одразу після того, як відбудеться звільнення з армії, Захисники і Захисниці, які лікуються або проходять реабілітацію після отриманого на фронті поранення, матимуть всебічну підтримку держави в рамках системи "єПотенціал".

При цьому реформа не торкнеться українців зі статусом інвалідності, однак за ними збережуть усі пільги. Якщо інвалідність є довічною — всіма виплатами та пільгами людина користуватиметься до кінця життя.

Як зміниться підтримка українців після 2026 року

Лікарняний оплачуватиметься впродовж усього періоду лікування та реабілітації. Отримувати виплати на лікарняні можна буде до 14 місяців, тоді як зараз — впродовж 120 днів. Також реформа передбачає, що:

  • з'явиться комплексна і всебічна підтримка незалежно від наявності статусу: ще на етапі, коли людина лікується чи проходить реабілітацію, їй може бути надано не лише медичну допомогу і виплату лікарняного, але і допоміжні засоби реабілітації чи соціальні послуги (наприклад, послуги з догляду, допомогу по дому);
  • людина, яким хвороба чи травма завадить повноцінно повернутися до роботи, матимуть комплексну підтримку, щоб отримати змогу заробляти гроші для життя. Якщо буде потрібно, то ще під час лікування визначатимуть чи варто адаптовувати робочі місця відповідно до змін у стані здоров’я або можливостях організму. Якщо повернутися на попереднє місце роботи неможливо, людині шукатимуть іншу роботу або перекваліфікують;
  • держвиплати будуть більшими, якщо людина повністю втратить можливість вести активне життя та працювати;
  • громадяни з частковою втратою працездатності довше отримуватимуть допомогу по безробіттю. Також збільшиться розмір виплат, що дозволить людям користуватися стабільною фінансовою підтримкою, допоки вони шукають роботу.

Щодо виплат, то громадянам хочуть нараховувати соціальну допомогу у розмірі 100% від середньої зарплати, яку їм виплачували до погіршення стану здоров′я. Максимальна сума страхової виплати у разі травм чи ушкоджень на виробництві зросте до 40 тис. грн. Максимальний розмір виплати у зв’язку із стійкою втратою працездатності складе 23 610 грн.

Раніше стало відомо, що багатодітним сім′ям у Києві у 2025 році виплатять понад 7 тис. грн на кожну дитину. Допомога належить родинам, які фактично проживають у столиці. 

Також ми розповідали, що ВПО почнуть надавати субсидію на оренду житла. Допомогу почнуть нараховувати з 29 січня. 

виплати гроші інвалідність соцвиплати соціалка соціальна допомога

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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