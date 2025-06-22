Оплата коммунальных услуг — на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать украинцы

Дополнительные деньги на коммуналку — кому из украинцев выплатят
Некоторые украинцы в 2025 году могут получать адресную денежную помощь на оплату коммунальных услуг. Ее выплачивают семьям, где есть люди с инвалидностью.
Программа поддержки, по которой отдельные семьи получают ежемесячную денежную помощь на оплату ЖКУ в дополнение к субсидии, действует в Днепре, сообщает департамент соцполитики Днепровского горсовета.
Что известно о денежной помощи в 2025 году
Получить финпомощь могут отдельные семьи, а именно:
- в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- с украинцами с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или с инвалидностью с детства);
- с гражданами с инвалидностью II группы с детства.
Размер денежной помощи является следующим:
- 1 апреля до 31 октября семьи получают — по 500 гривен ежемесячно;
- с 1 ноября по 31 марта — сумма составляет 700 гривен на каждого человека с инвалидностью в семье.
Как получить выплаты
Жители Днепра должны подать заявление в управление социальной защиты населения. С собой также нужно принести некоторые документы, а именно:
- копию паспорта человека с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью/копию ID-карты (плюс копию выписки о регистрации места жительства или копию справки о регистрации места жительства);
- оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц (если информация о домовладении отсутствует в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц);
- справку медико-социальной экспертной комиссии / врачебно-консультативной комиссии/выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
- лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Адресную помощь в Днепре можно оформить на услуги:
- по содержанию домов и сооружений и придомовой территории;
- управление многоквартирным домом;
- расходов на управление многоквартирным домом;
- вывозу твердых бытовых отходов;
- технического обслуживания лифтов;
- по тепло-, водо-, газо- и электроснабжению, водоотводу.
Что еще стоит знать
Украинцам с инвалидностью вследствие войны государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги. Люди, например, могут пользоваться:
- 100% скидкой за пользование жильем (квартплата);
- 100% скидкой за пользование газом, электроэнергией, другими услугами услуги и сжиженным баллонным газом на бытовые нужды в пределах средних норм потребления;
- 100% скидкой на покупку топлива, в частности жидкого, в рамках норм, предусмотренных для продажи гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.
Ранее мы рассказывали, что части чернобыльцев в 2025 году выплатят новую финпомощь. Деньги получат украинцы, которые зарегистрированы в городе Одесса. Узнавайте также, кто в Украине может получить выплаты от 3 тыс. долларов.
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