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Главная Финансы Дополнительные деньги на коммуналку — кому из украинцев выплатят

Дополнительные деньги на коммуналку — кому из украинцев выплатят

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Дата публикации 22 июня 2025 12:26
Оплата коммунальных услуг — на какие дополнительные выплаты могут рассчитывать украинцы
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что известно о денежной помощи в 2025 году Как получить выплаты Что еще стоит знать

Некоторые украинцы в 2025 году могут получать адресную денежную помощь на оплату коммунальных услуг. Ее выплачивают семьям, где есть люди с инвалидностью.

Программа поддержки, по которой отдельные семьи получают ежемесячную денежную помощь на оплату ЖКУ в дополнение к субсидии, действует в Днепре, сообщает департамент соцполитики Днепровского горсовета.

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Что известно о денежной помощи в 2025 году

Получить финпомощь могут отдельные семьи, а именно:

  • в которых воспитываются дети с инвалидностью;
  • с украинцами с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или с инвалидностью с детства);
  • с гражданами с инвалидностью II группы с детства.

Размер денежной помощи является следующим:

  • 1 апреля до 31 октября семьи получают — по 500 гривен ежемесячно;
  • с 1 ноября по 31 марта — сумма составляет 700 гривен на каждого человека с инвалидностью в семье.

Как получить выплаты

Жители Днепра должны подать заявление в управление социальной защиты населения. С собой также нужно принести некоторые документы, а именно:

  • копию паспорта человека с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью/копию ID-карты (плюс копию выписки о регистрации места жительства или копию справки о регистрации места жительства);
  • оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц (если информация о домовладении отсутствует в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц);
  • справку медико-социальной экспертной комиссии / врачебно-консультативной комиссии/выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
  • лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Адресную помощь в Днепре можно оформить на услуги:

  • по содержанию домов и сооружений и придомовой территории;
  • управление многоквартирным домом;
  • расходов на управление многоквартирным домом;
  • вывозу твердых бытовых отходов;
  • технического обслуживания лифтов;
  • по тепло-, водо-, газо- и электроснабжению, водоотводу.

Что еще стоит знать

Украинцам с инвалидностью вследствие войны государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги. Люди, например, могут пользоваться:

  • 100% скидкой за пользование жильем (квартплата);
  • 100% скидкой за пользование газом, электроэнергией, другими услугами услуги и сжиженным баллонным газом на бытовые нужды в пределах средних норм потребления;
  • 100% скидкой на покупку топлива, в частности жидкого, в рамках норм, предусмотренных для продажи гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.

Ранее мы рассказывали, что части чернобыльцев в 2025 году выплатят новую финпомощь. Деньги получат украинцы, которые зарегистрированы в городе Одесса. Узнавайте также, кто в Украине может получить выплаты от 3 тыс. долларов.

коммунальные услуги субсидии выплаты деньги денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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