Одноразова допомога до 4 тис. гривень — кому з українців виплатять у 2025 році

Купюри в 500 гривень. Фото: УНІАН

В Україні цього літа виплатять одноразову грошову допомогу до 4 тис. гривень. Гроші отримає частина жителів Одеси.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті міста Одеса.

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Скільки та кому з громадян виплатять допомогу

Зазначається, що фінансову підтримку у розмірі 4 тис. гривень нададуть:

чорнобильцям І та ІІ категорій, з І групою інвалідності;

українцям, яким держава виплачує пенсію у розмірі не більше 9 тис. гривень;

Також вдови загиблих (померлих) внаслідок Чорнобильської катастрофи отримають від місцевої влади по 2,5 тис. гривень.

Зазначається, що кошти громадянам почнуть виплачувати найближчим часом.

Що потрібно знати про отримання одноразової допомоги

Виплати надаватимуть чорнобильцям, які:

зареєстровані в Одесі;

отримали статус чорнобильця І або ІІ категорії, з І групою інвалідності або вдови ліквідатора.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні з'явиться єдина соціальна виплата для сімей з низькими доходами, замість кількох окремих допомог. Новий вид виплат стосуватиметься громадян, які вже користуються:

державною соціальною допомогою для малозабезпечених сімей;

допомогою для одиноких матерів;

допомогою на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасовою державною допомогою для дітей, батьки яких не сплачують аліменти або не можуть утримувати дитину.

У жовтні виплати почнуть отримувати й інші категорії малозабезпечених громадян.

Нагадаємо, українцям у Запоріжжі виплатять по 10,8 тис. гривень допомоги. Гроші надаватимуть вразливим категоріям громадян.

Також ми розповідали, що в Україні триває реєстрація на отримання допомоги до Дня Незалежності. За бажанням заявки на виплати можна подати дистанційно.