Комунальні платежі у ПриватБанку — як клієнтам отримати кешбек

Смартфон та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнтів державного "ПриватБанку" є можливість повернути витрачені кошти на комунальні послуги, інтернет чи телебачення через застосунок "Приват24". Йдеться про розіграш від банку та Visa, де 300 переможців отримають грошові призи до 5 тис. грн.

Про це повідомляє пресцентр ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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Як клієнтам ПриватБанку отримати частину коштів з оплати рахунків

Як повідомляють у банку, клієнти можуть взяти участь в акції з повернення коштів частини оплачених рахунків за житлово-комунальні послуги та інші послуги до 9 серпня 2025 року.

За умовами пропозиції, для цього необхідно розрахуватися за послуги у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24" з Visa.

До участі допускаються тільки повнолітні клієнти ПриватБанку, у яких є ідентифікаційний код та активна картка Visa.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Розмір кешбеку та як взяти участь у конкурсі

Переможці отримають винагороду у вигляді повернення частини коштів з оплачених рахунків.

Очікується, що щомісяця відбиратимуть по 100 клієнтів, яким нарахують кешбек. Тобто загалом кошти отримають 300 осіб. Під час кожної окремої хвилі акції максимальна сума кешбеку на одного клієнта становитиме 5 тис. грн.

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно:

зареєструватися на порталі ПриватБанку у розділі з акціями;

здійснити мінімум сім платежів за житлово-комунальні послуги, Інтернет або телебачення з картки Visa у "Приват24".

Йдеться про здійснення таких видів платежів:

договірні комунальні платежі у застосунку/вебверсії "Приват24";

договірні телекомунікаційні платежі (Інтернет і ТБ) у "Приват24";

автоплатежі за послуги ЖКГ/телекомунікаційні платежі.

У банку зазначають, що кожний сьомий платіж подарує новий шанс на виграш.

Раніше ми повідомляли, що клієнти ПриватБанку, які не бажають отримувати рекламні сповіщення, можуть їх вимкнути. Відмовитися від рекламних матеріалів можна дистанційно через канали комунікацій.

Також ми писали, що ПриватБанк планує запровадити фіксовану ціну за послугу відправлення банківських карток. Йдеться про надання сервісу на платній основі по всій Україні та за кордон.